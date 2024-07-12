限5天！7-11、全家「一大堆買1送1」　布丁雪糕15元、辛拉麵25元

消暑拿鐵買一送一！7-11美式30元、厚乳拿鐵買2送2　全家奶昔5折

▲7-11厚乳拿鐵、特大美式、經典純奶茶通通買2送2，平均單杯特大杯美式只要30元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11厚乳拿鐵、特大美式、經典純奶茶通通買2送2，平均單杯特大杯美式只要30元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（12）日起週末五六日優惠開跑，美廉社大杯經典拿鐵買一送一；7-11厚乳拿鐵、特大美式、經典純奶茶通通買2送2，平均單杯特大杯美式只要30元；全家則有酷繽沙香草酷奶昔買一送一。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即日起至7月16日
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大美式咖啡買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11歡慶生日，厚乳拿鐵、美式買二送二。（圖／翻攝自7-11）
▲7-11歡慶生日，厚乳拿鐵、美式買二送二。（圖／翻攝自7-11）
📍APP｜即日起至7月16日
◾濃萃美式買11杯送11杯，5折（原價50元、特價25元）
◾濃粹拿鐵買11送7杯，6.1折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元，66折（原價60元、特價40元）
◾精品美式／拿鐵任選10杯711元，6.5折，原價110元、特價71元
◾純奶茶／純奶青任選24杯711元，5.9折（原價50元、特價30元）

▲今（9）日起APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
▲7-11即起APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月10日起至7月14日（會員限定）
◾大杯經典冰磚拿鐵第二杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第二杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家今（10）日起大杯冰磚拿鐵、柳橙香柚綠茶第二杯10元，還有自7月12日起的康康五優惠開跑，包括香草奶昔酷繽沙。（圖／全家提供）
▲全家大杯冰磚拿鐵、柳橙香柚綠茶第二杯10元，還有自7月12日起的康康五優惠開跑，包括香草奶昔酷繽沙。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜7月10日19:00起至7月12日
◾Fami!ce霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
◾FamiCollection 天然水買1送1， 5折（原價49元、特價25元）
◾FamiCollection 氣泡水買1送1， 5折（原價29元、特價15元）
◾FamiCollection 檸檬芭樂雪酪冰棒買1送1， 5折（原價40元、特價20元）
◾牧場直送 4.0 牛奶雪糕買1送1， 5折（原價40元、特價20元）
◾茶葉蛋11入102元，71折（原價13元、特價10元）

▲全家APP「隨買跨店取」周年慶暖身，優惠至7月12日。（圖／業者提供、記者整理）
▲全家APP「隨買跨店取」周年慶暖身，優惠至7月12日。（圖／業者提供、記者整理）
📍APP｜7月12日起至7月14日
◾生活泡沫綠茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾阿奇儂青梅脆脆冰買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾酷繽沙香草酷奶昔買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲「全家康康5」自7月12日至7月14日限時三天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」自7月12日至7月14日限時三天。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜7月12日起至7月14日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社咖啡3天限定優惠，大杯經典拿鐵買1送1。（圖／美廉社提供）
▲美廉社咖啡3天限定優惠，大杯經典拿鐵買1送1。（圖／美廉社提供）

7-11生日快樂！厚乳拿鐵買2送2、寄杯買11送11　全家霜淇淋買2送2

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