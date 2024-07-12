鄭文燦涉貪遭收押！黃國昌批：民進黨清廉勤政愛鄉土最大笑話
前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦，昨日被桃園地方法院裁定羈押禁見，法院認定鄭文燦在偵查期間傳訊給施姓秘書，內容與被告應訊時的答辯方向相同，而且他透過管道得知檢察官偵辦內容，再進一步指示同案被告答辯方向，法官因而認定，鄭文燦有串證逃亡之虞，成為他被羈押的關鍵。針對鄭文燦的施姓秘書曾參加2014年太陽花學運，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（12）日表示，參加公民運動與後來的政治路途不能混為一談，呼籲應該查明誰洩密給鄭文燦，給社會大眾一個交代，並痛批民進黨清廉勤政愛鄉土是騙局、一場笑話。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團於今日院會前舉行記者會，媒體詢問鄭文燦的施姓秘書曾參加2014年太陽花學運，黃國昌證實他有參與運動，但跟他後來的政治生涯選擇其實不用混為一談，學生時代對公民運動參與，跟他後來政治路途選擇。加入鄭文燦團隊，不要把他對公民運動與後來政治參與選擇沒有必要混為一談。
黃國昌說，最還是要回到誰洩密，7年前誰洩密、這次又是誰洩密？要查清楚給社會大眾一個清楚交代，當這些富商權貴集團從地方到中央一條龍服務，「鄭文燦一個人做得來嗎？絕對做不來」，當這些臭不可聞貪腐的金權結構正是過去民進黨執政的政治縮影，清廉勤政愛鄉土，是一場騙局、最大笑話。
黃國昌說，鄭文燦位高權重，涉入弊案怎麼多，這只是冰山一角，光是冰山一角就臭不可聞讓台灣社會完全沒有辦法接受，貪腐結構必須要徹底被調查、徹底被檢討。