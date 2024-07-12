孫生遭控性騷！酷炫坦言不意外 勸女生別跟他出門：他是愛愛機器
知名網紅團體「反骨男孩」成員之一的孫生，近日遭女網友在Dcard上發文爆料性騷擾，對方透露自己在跟孫生聊天時被拍屁股，文章發出不久後，馬上掀起大批網友議論。而團長酷炫也在昨（11）日透過Youtube頻道開直播，針對孫生性騷擾一事給予回應，並建議女孩們「不要跟孫生出去」，引起關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
孫生在Dcard上被女網友指控性騷擾，掀起高度討論，酷炫也透過Youtube頻道直播來回應此事，酷炫透露自己有取得原PO的私訊截圖，對方也有向他表明為何發文和刪文的動機。酷炫坦言：「身為孫生的好朋友，看到對話後，覺得孫生有點像在偷換概念，合理化自己的行為。」同時酷炫也指出：「對於孫生發生這件事不覺得意外。」他甚至還懷疑當天被孫生摸屁股的女生不單單只有一個人，還形容孫生就是「行走的愛愛機器」，吸引不少網友關注直播。
此外，酷炫也建議其他女粉絲們不要跟孫生出去，他坦言：「我覺得比起注意安全，更鼓勵女生不要跟孫生出去，這就是今天的結論。」並在直播中建議爆料的女網友去告孫生，他表示：「孫生造成女生不舒服，本來就要跟人家道歉。」也透露孫生在爆出這件事後變得蠻乖，甚至還學會跟他說對不起。
事實上，近日一名網友在Dcard上爆料，在8日陪朋友去和孫生聚餐，沒想到聊天聊一聊，孫生竟脫口說想去汽車旅館，還自爆喜歡多人、只接受一男等，讓原PO感到相當尷尬。後來原PO與孫生在店門口單獨聊天時，孫生還直言喜歡原PO微肉的身材，更說出「有肉撞起來才爽」，甚至伸手拍了一下原PO屁股，讓原PO感到相當不舒服。隨後，原PO也將自己的經歷告訴同行好友，便趕緊搭車離開現場。孫生事後也坦承自己確實有拍女方的屁股，不過他認為這是正常不過的事，他也意識到每個人接受的程度不同，也明白女方個性比較保守。