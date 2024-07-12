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陳柏毓7局好投收本季第4勝！連3場繳優質先發　防禦率首度探3字頭

▲MiLB美國職棒小聯盟現效力海盜2A的台灣好手陳柏毓，今日先發出戰金鶯2A，他則是再度上演好投，繳出7局僅失1分的優質先發，也順利收下個人本季第4勝。（圖／NOWnews資料照）
▲MiLB美國職棒小聯盟現效力海盜2A的台灣好手陳柏毓，今日先發出戰金鶯2A，他則是再度上演好投，繳出7局僅失1分的優質先發，也順利收下個人本季第4勝。（圖／NOWnews資料照）

記者陳品翔/綜合報導

MiLB美國職棒小聯盟現效力海盜2A的台灣好手陳柏毓，今日先發出戰金鶯2A，最終總計他主投7局僅失1分，再度上演優質先發，個人連續3場登板都繳出優質先發，表現越來越穩定。而陳柏毓此戰賽後個人防禦率則下修至3.90，首度來到3字頭，海盜2A終場則以3：1擊敗金鶯2A，陳柏毓也順利收下個人本季第4勝

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陳柏毓此戰再繳好投　主投7局僅失1分

陳柏毓近期表現越來越穩定，而今日他先發出戰金鶯2A，則是展現出不俗的壓制力，前2局讓對手六上六下，直到第3局才被Silas Ardoin敲出安打上壘，總計前6局投球陳就僅被對手敲出這支安打，並且除了3局上半外，其餘5個半局皆上演3上3下。

而個人前6局的好表現，也讓陳柏毓繼續投第7局，不過卻遇到小亂流，面對前兩棒打者Jud Fabian、Samuel Basallo都被敲出安打上壘，接著上場的Matthew Etzel再度敲出右半邊的滾地安打，帶有1分打點，形成無人出局一、三壘有人的局面。不過陳柏毓最終則是穩住陣腳，先是讓對手打出雙殺，最後再送出三振，成功化解危機，海盜隊則在下個半局幫他打回3分，終場海盜2A就以3：1帶走勝利。

近9場防禦率僅2.49  逐漸站穩2A

總計陳柏毓此戰個人主投7局僅失1分，共用了91球，其中有60顆為好球，僅被敲出4支安打，並送出7次三振、沒有投出保送，順利收下個人本季第4勝，賽後防禦率也降至3.90。而這也是陳柏毓個人連續3場比賽繳出優質先發內容，且近9場的先發出賽防禦率更是僅有2.49，看得出已經逐漸站穩2A，也要持續爭取往上升的機會。


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