影／Curry助攻詹皇「空接」灌籃！美國男籃熱身賽86:72大勝加拿大

洋基隊近10場只有3勝！Soto敲本季第22轟無用　Judge3支0手感熄火

▲MLB紐約洋基「法官」Aaron Judge此役3支0吞1K，Juan Soto繳出3打數2安打，在三局上半，擊出一發陽春砲，本季第22轟出爐，此役吞敗後，洋基近10場比賽僅拿3勝，目前和美東龍頭金鶯有2場勝差。。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB紐約洋基「法官」Aaron Judge此役3支0吞1K，Juan Soto繳出3打數2安打，在三局上半，擊出一發陽春砲，本季第22轟出爐，此役吞敗後，洋基近10場比賽僅拿3勝，目前和美東龍頭金鶯有2場勝差。。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基今（12）日對上坦帕灣光芒，洋基本場推出Nestor Cortes先發， Cortes僅投4.1局就被敲出7支安打，包含一發全壘打失5分，雖接替投球的牛棚投手未再失分，但洋基打線遭到光芒封鎖，終場光芒以5:4擊敗洋基，「法官」Aaron Judge此役3支0吞1K，Juan Soto繳出3打數2安打，在三局上半，擊出一發陽春砲，本季第22轟出爐，此役吞敗後，洋基近10場比賽僅拿3勝，目前和美東龍頭金鶯有2場勝差。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洋基隊怎麼了　法官全壘打熄火

Randy Arozarena一局下從Cortes手中敲出2分砲，替光芒先馳得點，二局上半Austin Wells也回敬一發陽春砲，三局上半Juan Soto也開轟，洋基將比分扳平為2:2，光芒在3局下半靠著安打串連，一口氣打回3分，5局上半，Ben Rice擊出高飛犧牲打，Oswaldo Cabrera跑回本壘得分，5局打完洋基3:5落後光芒。

9局上半光芒派出終結者Pete Fairbanks上場關門，Fairbanks先是保送Cabrera，三振Alex Verdugo後，再保送Soto，Judge在一、二壘有人的情況下擊出高飛球出局，下一棒的Rice擊出帶有1分打點的安打，讓洋基僅落後1分， Fairbanks隨即穩住陣腳，讓Gleyber Torres擊出內野高飛球出局，驚險關門成功，終場光芒就以5:4擊敗洋基。

Cortes此役繳出4.1局被敲7支安打，其中包括Arozarena的2分砲，丟掉7分其中有5分是自責分，賽後防禦率上漲至3.67，Judge此役3支0吞1K，Juan Soto繳出3打數2安打，包含一支陽春砲，光芒本場比賽啟用多達7名投手，先發Shane Baz主投4.1局被敲6支安打失3分。


洋基3：5不敵光芒寫難堪紀錄！21戰狂吞16敗　條紋軍戰績持續下探

洋基隊近22戰16敗！紅襪Rafael Devers轟雙響砲　平老爹超狂紀錄

洋基14：4痛宰紅襪！新秀Ben Rice猛敲單場三響砲　成隊史第一人

「邪惡帝國」洋基近19戰吞14敗吞不堪紀錄！「法官」Judge說話了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生