洋基隊近10場只有3勝！Soto敲本季第22轟無用　Judge3支0手感熄火

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Randy Arozarena一局下從Cortes手中敲出2分砲，替光芒先馳得點，二局上半Austin Wells也回敬一發陽春砲，三局上半Juan Soto也開轟，洋基將比分扳平為2:2，光芒在3局下半靠著安打串連，一口氣打回3分，5局上半，Ben Rice擊出高飛犧牲打，Oswaldo Cabrera跑回本壘得分，5局打完洋基3:5落後光芒。
9局上半光芒派出終結者Pete Fairbanks上場關門，Fairbanks先是保送Cabrera，三振Alex Verdugo後，再保送Soto，Judge在一、二壘有人的情況下擊出高飛球出局，下一棒的Rice擊出帶有1分打點的安打，讓洋基僅落後1分， Fairbanks隨即穩住陣腳，讓Gleyber Torres擊出內野高飛球出局，驚險關門成功，終場光芒就以5:4擊敗洋基。
Cortes此役繳出4.1局被敲7支安打，其中包括Arozarena的2分砲，丟掉7分其中有5分是自責分，賽後防禦率上漲至3.67，Judge此役3支0吞1K，Juan Soto繳出3打數2安打，包含一支陽春砲，光芒本場比賽啟用多達7名投手，先發Shane Baz主投4.1局被敲6支安打失3分。