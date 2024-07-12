誰是內鬼？鄭文燦應訊前竟知檢調偵辦內容 黃國昌痛批法務部
前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦，經過3度羈押庭後，昨日被桃園地方法院裁定羈押禁見，法院認定鄭文燦在偵查期間傳訊給施姓秘書，內容與被告應訊時的答辯方向相同，且他透過管道得知檢察官偵辦內容，再進一步指示同案被告答辯方向，法官因而認定，鄭文燦有串證逃亡之虞，成為他被羈押的關鍵。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（12）日表示，到底是誰洩密？法務部必須查清楚，給社會交代。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團於今日院會前舉行記者會，媒體詢問鄭文燦昨晚遭收押一事，黃國昌說，當昨天桃園地方法院終於做出裁定，相信台灣社會非常震驚，震驚的其實不是鄭文燦被收押，震驚的是鄭文燦在檢警發動偵辦行動前就掌握相關情資，才有辦法在7月5日一早傳訊息給他的特助，傳的內容是配合其他共犯掌握檢調偵辦的方向。
黃國昌表示，這件事情到底是怎麼回事？7年前收了500萬鄭文燦可以神通廣大知道被調查，可以急急忙忙退回500萬，2024的今天相同劇情竟然再度上演，在檢方發動行動前可以掌握偵辦內容跟方向，透過特助來進行串證，法務部以及相關檢察署必須給社會大眾非常清楚的交代，「到底誰洩密，誰是內鬼？」7年前資訊怎麼流出去，7年後相同戲碼又再度上演。