李多慧大馬路熱舞！身後小黃車牌沒馬掉 違停紅線被149萬人抓包
24歲南韓啦啦隊女神李多慧加入「樂天女孩」約滿後跳槽「小龍女」，人紅是非多，即便近期負面爭議不斷，工作邀約依然紛至沓來，目前已經在天母租屋的她，儼然把台灣視為第二個家。李多慧昨（11）日在IG放上一段約5秒熱舞影片，沒想到，身後一台計程車被發現違停紅線，網友笑問：「會不會有人去檢舉？」
記者楊穎軒／綜合報導
李多慧昨天晚上分享一支IG Reels，她穿一件細肩帶毛呢短洋裝，合身剪裁讓前凸後翹的曲線畢露，李多慧扭動20吋水蛇纖腰，力度和節奏乾淨俐落，邊跳還邊做出作勢綁馬尾的動作，窄裙下兩條結實蜜大腿、圓弧臀型盡收眼底，讓人忍不住按下重播鍵。
有趣的是李多慧拍攝地點在信義區大馬路邊，後方一輛計程車剛好暫停在紅線上，由於李多慧沒有將車牌後製遮掉，直接上傳擁有149.5萬追蹤數的官方IG，網友留言：「哇！會不會有人看到影片去檢舉紅線違停」、「那個，計程車停紅線」、「多慧犯規，計程車也違規」、「我看了留言才發現，原來後面有台計程車！回去看了好幾遍才發現！」
不少網友擔心計程車司機被檢舉，有人回覆：「不會，承辦人員看影片看很久也不一定看得到車牌」、「檢舉幫那麼可憐的嗎」、「如果沒限縮檢舉，罰單照片會有李多慧，可以把罰單裱框」、「微罪不罰」、「超級賺，罰單我抗！」