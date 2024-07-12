吉田正尚7月手感超燙！3安猛打賞+開轟灌4分打點 紅襪7：0運動家
波士頓紅襪今（12）日迎戰奧克蘭運動家，陣中日籍強打吉田正尚手感持續火燙，本場比賽4個打數擊出3支安打，其中包含一發兩分砲，一人包辦4分打點，終場紅襪就以7：0完封運動家。吉田正尚在7月份目前擊出2發全壘打、11分打點，打擊率3成33，本場比賽上演猛打賞後，7月至今他已繳出3次猛打賞表現，成為目前紅襪陣中手感最火燙的球員，紅襪近10場比賽豪取8勝，目前落後美東龍頭金鶯6.5場勝差。
記者路皓惟/綜合報導
吉田在一局下半在滿壘，兩人出局的情況下，敲出帶有2分打點的一壘安打，助紅襪先馳得點，3局下第二打席，吉田擊出右外野飛球遭接殺，六局下半吉田鎖定一顆內角高失投直球，掃出一發兩分砲，幫紅襪將領先擴大至7:0，第四打席在敲出一支安打，上演單場3安猛打賞，最終紅襪在先發投手Tanner Houck和牛棚Chase Anderson的聯手封鎖下，順利收下勝利。
「基襪大戰」敲關鍵追平轟 吉田成英雄
進入到7月的吉田可說是大爆發，先是在7月6日的「基襪大戰」中在9局下半2出局二壘有人的情況下，掃出追平兩分砲，將比賽帶進延長賽，最終紅襪5:3擊敗洋基，賽後吉田也表示這是自己在紅襪的「巔峰表現」。
揮別6月低潮 7月手感超火燙
吉田在2022年季末與紅襪簽下一張5年9000萬美元（約新台幣29億）合約，今年是吉田旅美的第二年，但在開季吉田就遭遇低潮，5月份還因手傷進入傷病名單，6月11日回歸後，打擊手感冰冷，6月份僅敲出10安打，沒有全壘打，打擊率僅2成，進入7月後，吉田手感大爆發目前敲出2發全壘打、11分打點，打擊率3成33，成為紅襪陣中不可或缺的一員。