佩佩日本老街自拍驚現詭異怪臉！她勸「半夜不要放大看」掀熱議
雙胞胎依依佩佩趁著暑假，兩家人一起到日本旅遊，不時會透過社群分享旅遊的心得和照片。沒想到，妹妹佩佩卻在其中一張自拍照中發現，後方出現了一張超級詭異的臉，而且拉大之後看顯得詭異的氛圍更加強烈，她PO出照片並提醒網友們「半夜不要放大看」，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
佩佩昨（11）日透過社群分享了一張自己在日本老街上的自拍照，從照片中可以看到，她身穿黑色低胸露肚洋裝，對著鏡頭露出燦爛笑容，不過佩佩在貼文中卻說道：「半夜不要放大來看後面......拍完照，放大來看到後面有一個奇怪的臉。」
後來，佩佩特地用錄製手機螢幕的方式，把照片逐漸放大，讓大家可以看到她身後的畫面，從影片中可以看到，佩佩的身後明顯有一個身穿紅衣的人，可是那個人的五官看起來不太像人類的臉，讓佩佩看了感到害怕，她也直言：「如果是我以前一定會起雞皮疙瘩，但現在只會覺得，應該是有人帶了一個恐怖面具而已。」
不少網友看到照片之後，也都紛紛留言表示：「我剛剛也放大看後面了...」、「依照戲劇有靈異現象會收視高的理論，這代表你會賺錢」、「妳沒有發現每次都是同一張奇怪的臉嗎？」、「是面具嗎？怎麼覺得臉是黑的」、「有！看到了。」也有網友打趣表示：「我眼前只有佩佩和依依，看不到其他人」、「眼裡只有佩佩大美女，沒有看到什麼奇怪的臉。」