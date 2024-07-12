富邦勇士選秀大會前交易！陳范柏彥+2選秀權換鋼鐵人「狀元籤」

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因為勇士、鋼鐵人交易案，PLG 2024選秀⼤會球隊⾸輪及第2輪順位將調整如下：首輪勇士、獵鷹、鋼鐵人、領航猿、獵鷹；次輪鋼鐵人、獵鷹、鋼鐵人、領航猿；第3輪鋼鐵人、獵鷹、勇⼠、領航猿 ，第4輪之後皆按照第3輪順位選秀。
高中就擔任過U16、U17、18亞青國手，畢業於UBA名校健行科大的陳范柏彥，在2022年的選秀大會上以首輪第2順位被富邦勇士選中，球團看中他的潛力，不過由於富邦這2季一直有衛冕的壓力，作為新人的陳范並沒有太多出賽機會。
196公分的陳范柏彥體能出色，他本季出賽24場，但場均只有不到10分鐘，攻下4.1分1.2籃板0.3助攻，三分命中率為34.4%。
交易狀元籤 鋼鐵人考量未來建隊方向
針對此次交易案，總教練邱大宗表示，將首輪狀元籤交易為考量到新賽季將朝著年輕的新生代球員方向建立團隊，透過交易得到更多選進年輕好手的機會。而鋼鐵人對於去年選進的外籍生丹尼爾，仍相當看好經過一年的養分後，能夠為團隊貢獻更多火力，邱大宗也提到：「丹尼爾作為鋼鐵人重要的一份子，且是一名刻苦耐勞有上進心的球員，上個賽季也獲得新人王和年度防守第一隊的獎項，菜鳥年表現有目共睹」
另外，針對新賽季即將加入鋼鐵人的陳范柏彥，邱大宗也相當讚許其身體素質及作戰能力，「陳范柏彥有身形厚實的優勢，場上作戰思路清晰，攻防兩端敢拚敢打，在職業賽場上高對抗度的環境裡展現自我，也期許加入鋼鐵人後可以發揮特點帶動球隊。」