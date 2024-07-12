聯準會降息板上定釘？金價再迎多頭？黃金重返2400美元關卡
美國6月消費者物價指數意外放緩，提振了市場對美國聯準會即將降息的押注，國際金價今（11）日跳漲約2%，重新站回每盎司2400美元之上，創5月22日以來新高，8月交割的黃金期貨上漲1.6%，來到每盎司2418.70美元。
記者陳郁柔／台北報導
美國6月消費者物價指數 (CPI) 年增3%，低於市場預期，而聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心CPI在6月年增 3.3%，略低於市場預期。CME FedWatch工具顯示，聯準會9月降息的可能性提高到93%左右。
獨立金屬交易商Tai Wong表示，黃金急升至2400美元以上，主要是美國消費者物價指數（CPI）最新數據幾乎確定了9月將降息，黃金多頭可能最快在下周就會推動金價創下紀錄新高。
舊金山聯儲主席戴利表示今年降息一到兩次是合適的，她表示近期通脹數據回落讓人「鬆了一口氣」，預計物價壓力和勞動力市場將進一步放緩，為降息提供理由。
芝加哥聯儲主席古爾斯比也表示，美國通貨膨脹在今年早些時候有所上揚之後，看起來又回到了通往2%的軌道上，此番發言暗示他愈發相信降息的時機將很快成熟。
此外，市場認為以色列和加沙達成停火協議的預期有所降溫，也給金價提供上漲動能。