台股重挫逾500點！國泰投信董座張錫：整理後仍有機會見高點
台股（12）日盤中重挫逾500點，國泰投信董事長張錫受訪時表示，漲多就是風險，漲多就會進行整理修正，跌也是漲的一部分，但長線仍非常樂觀，尤其美國開始降息後，資金行情持續推動，新台幣也會升值，也有助台股投資，市場整理後仍有機會看到高點。
記者顏真真／台北報導
國泰金控今日舉行首屆「國泰資產管理高峰會」，由於台股大跌，張錫受訪時談到，漲多就是風險，台股今年漲幅28%，居全球第一大，日股漲18%排第二，美股標普500漲幅排第三，台灣這兩年在國際能度非常高，不論半導體及AI都站在供應鏈趨勢上，因此，長線仍非常樂觀，只是漲多仍要做整理修正，這時資產可做平衡配置，除採多元配置，除債券也可利用定期定額、ETF做長期資產規劃。
對於下半年台股表現，他認為波動會比較大，因為上半年漲太多，下半年會比較辛苦，由於美國通膨有降下來，美國今年降息機率非常高，而且降息後，市場經過修正，股票長期還是看好，降息後，新台幣也會轉強，加上台股經過修正，更有利台股投資。
雖然下半年台股還在整理，但張錫說，至少長線趨勢是沒問題，現在台股站在對的位置，只是因為真的漲太多，市場需要整理，「這樣是穩紮穩打」，整理之後，長線還是看好的。
至於台股是否仍有高點可期？他說，未來2、3年基本面仍不錯，AI才第一年，即便今年台股高點已很接近底部，但長線來看趨勢還是沒變，美國開始降息後，資金行情還會持續推動，整理之後，「還很有機會有更好的高點」，明年上市櫃獲利會更好，20%成長仍可期
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。