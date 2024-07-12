蔡阿嘎合唱嘎妹影片也轉不公開！老粉震驚猜事有蹊蹺：不敢想像
百萬YouTuber蔡阿嘎日前開除資深員工蘿拉，控訴對方惡意建立A、B合約詐財上千萬，近期他除了在文章及影片中以「AB」自嘲或諷刺蘿拉之外，還將YouTube封面照蘿拉的位置P圖成一罐AB優酪乳。然而有眼尖粉絲發現，不只蘿拉，連蔡阿嘎堂妹「嘎妹」IRIS也被P圖，且除了封面照，之前和蔡阿嘎合唱的系列「挫塞兄妹」影片，也被發現轉為不公開模式。
記者許芷芸／綜合報導
過去嘎妹經常出現在蔡阿嘎的影片中，不只大學時期借住在蔡阿嘎家，平時也會幫忙照姪子顧蔡桃貴與蔡波能，看得出兄妹倆感情相當深厚。之前蔡阿嘎和妹妹組成「挫賽兄妹」，合作翻唱4首經典偶像劇OST，不少網友讚嘆嘎妹嗓音輕柔甜美，讓她成功打開知名度。
事實上，去年6月就有觀眾發現，嘎妹很少出現在蔡阿嘎的頻道，連穿插的過場都沒有，彷彿跟蔡阿嘎像是陌生人，不禁好奇兩人之間是不是發生什麼事情。今（12）日凌晨，有粉絲在Dcard發文，發現4年蔡阿嘎發布的10周年Q&A影片，蔡阿嘎的堂妹「嘎妹（蔡汶璇）」也有份，2年前的尾牙影片，嘎妹的頭也用「金錢」的圖案遮住了。
除此之外，連過去蔡阿嘎和嘎妹合唱Cover的系列「挫賽兄妹」都轉為不公開模式，甚至連過往拍片回答的20題問答，也都被剪到只剩下最後2題。
蔡阿嘎此舉在社群平台上掀起廣大討論，粉絲紛紛猜測嘎妹似乎與蘿拉事件相關，「究竟是誤植，還是在預告那個ABC的C呢」、「嘎妹如果也有的話，為阿嘎感到心痛」、「細思極恐！完全不敢想像」、「自己人也太可怕了！」