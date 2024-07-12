台北夏季旅展開幕一早爆人潮！皆為「買一送一」餐券　飛日本萬元

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此次航空公司中，華航有參展，並推出可官網下訂機票的線上旅展，優惠將到7月30日，旅客購買華航機票後並於官網登錄，就有機會抽中西雅圖或日本九州（福岡、熊本、鹿兒島任選一航點）的機票等多項好禮。
此次旅展全航線優惠最低8.2折起，包括7月14日即將開航的西雅圖航線只需2萬500元起，香港3,460元起、福岡7,661元起（加稅價約1萬元）、舊金山2萬327元起、倫敦2萬8112元起，以及澳洲墨爾本也只要2萬1125元起（以上票價皆為未稅最低價）。
華航這次也將參加至15日在世貿1館舉辦的台北國際夏季旅展（B610攤位），現場購票即可參加電子刮刮樂，有機會得到平板電腦、福華大飯店餐券、momo購物折價券、華航限量客製14吋手提行李箱及精美LOGO旅行小物等多樣好禮；購票就送洗護髮組、eSIM多國免費使用券及韓國樂天免稅店10,000韓元折價券。
多家旅行社也有優惠，嚴選日韓賞楓、連休出遊產品，並祭出清倉一口價、早鳥預購最高折2萬元兩大特惠。另，實體旅展享獨家優惠外，購買指定商品再加碼抽「日本東北花卷溫泉飯店住宿券」、「挪威郵輪奮進號日本沖繩4日」，一人中獎兩人同行。
旅遊平台易飛旅遊（易飛網）優惠行程則包含熱門短線(日本、韓國、越南、泰國)，享現場下單第二人最高優惠折4,000元外；標榜「人生的第一個歐洲旅遊首選」推出的歐洲團旅行程-熱銷德捷8日，挑戰旅展最低售價，只要4萬4,900元。
主辦單位另祭出多樣好康，消費滿額機票天天抽。展覽期間早鳥紅包大放送，每日上午10點於世貿一館門前排隊的民眾可獲紅包一份，袋袋有獎，有機會將台北台北艾美酒店下午茶餐券，還有機會抽中旅遊基金高達30萬元。