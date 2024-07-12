鄭文燦串證遭羈押！他不懂點名「某市長也一樣」：從頭到尾都沒事

台北夏季旅展開幕一早爆人潮！皆為「買一送一」餐券　飛日本萬元

▲台北國際夏季旅展今（12）日登場，地點在世貿一館，展場共30個公單位，近200家廠商，近600攤位，其中最明顯人潮一早已出現在台北美福飯店「彩匯自助餐」，因為餐券有買一送一優惠。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北國際夏季旅展今（12）日登場，地點在世貿一館，展場共30個公單位，近200家廠商，近600攤位，其中最明顯人潮一早已出現在台北美福飯店「彩匯自助餐」，因為餐券有買一送一優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北國際夏季旅展將於今（12）日登場，直到7月15日，地點在世貿一館，展場將匯聚機票、住宿優惠、旅遊行程等，共有30個公單位，近200家廠商，近600攤位。推出超低優惠，號稱出國萬元有找、五星餐券2.7折，其中最明顯人潮已出現在台北美福飯店「彩匯自助餐」，因為推出每日兩時段餐券有買一送一優惠，一早已出現排隊人潮，等著11點搶先購買。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年台北美福飯店有到現場參與，針對飯店自助餐廳「彩匯自助餐」推優惠，像是平日下午茶餐四人同行券每張3,360元，每人原價1,100元+10%，購買餐券平均每人只要840元，約6.9折。另推出限時限量的「快閃買一送一」活動，每日上午11點限量推出彩匯平日下午茶餐雙人券原價2,420元，優惠價1,210元，等於平均每人才605元。每日下午4點則推出彩匯平日晚餐雙人券原價4,180元，優惠價2,090元，平均每人只要1,045元。一早就已排隊人潮，全為了搶先拿到等於是5折的超低優惠。

▲台北國際夏季旅展今日開場，早上可看到人潮已見湧現。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北國際夏季旅展今日開場，早上可看到人潮已見湧現。（圖／記者葉盛耀攝）
此次航空公司中，華航有參展，並推出可官網下訂機票的線上旅展，優惠將到7月30日，旅客購買華航機票後並於官網登錄，就有機會抽中西雅圖或日本九州（福岡、熊本、鹿兒島任選一航點）的機票等多項好禮。

此次旅展全航線優惠最低8.2折起，包括7月14日即將開航的西雅圖航線只需2萬500元起，香港3,460元起、福岡7,661元起（加稅價約1萬元）、舊金山2萬327元起、倫敦2萬8112元起，以及澳洲墨爾本也只要2萬1125元起（以上票價皆為未稅最低價）。

華航這次也將參加至15日在世貿1館舉辦的台北國際夏季旅展（B610攤位），現場購票即可參加電子刮刮樂，有機會得到平板電腦、福華大飯店餐券、momo購物折價券、華航限量客製14吋手提行李箱及精美LOGO旅行小物等多樣好禮；購票就送洗護髮組、eSIM多國免費使用券及韓國樂天免稅店10,000韓元折價券。

多家旅行社也有優惠，嚴選日韓賞楓、連休出遊產品，並祭出清倉一口價、早鳥預購最高折2萬元兩大特惠。另，實體旅展享獨家優惠外，購買指定商品再加碼抽「日本東北花卷溫泉飯店住宿券」、「挪威郵輪奮進號日本沖繩4日」，一人中獎兩人同行。

旅遊平台易飛旅遊（易飛網）優惠行程則包含熱門短線(日本、韓國、越南、泰國)，享現場下單第二人最高優惠折4,000元外；標榜「人生的第一個歐洲旅遊首選」推出的歐洲團旅行程-熱銷德捷8日，挑戰旅展最低售價，只要4萬4,900元。

主辦單位另祭出多樣好康，消費滿額機票天天抽。展覽期間早鳥紅包大放送，每日上午10點於世貿一館門前排隊的民眾可獲紅包一份，袋袋有獎，有機會將台北台北艾美酒店下午茶餐券，還有機會抽中旅遊基金高達30萬元。

台北夏季旅展今登場！8家吃到飽餐券PK　5.7折起「現場買一送一」

台北夏季旅展登場！超值住宿券整理　「2集團8飯店」每晚2千多元

快搶訂！華航線上旅展今開跑「全航線8.2折」　飛日本來回7661元

雲朗觀光線上旅展太優惠！850元吃牛排套餐　2200元可住全台3飯店

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選