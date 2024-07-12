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積極規劃自殺防治　黃偉哲：六都唯二輕生死亡人數下降城市

▲黃偉哲表示，台南市112年因輕生死亡人數雖略有下降，是六都中唯二輕生死亡人數下降的城市。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲表示，台南市112年因輕生死亡人數雖略有下降，是六都中唯二輕生死亡人數下降的城市。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

「自殺防治」及「心理健康」近來成為各界關注的議題，台南市長黃偉哲表示，台南市112年因輕生死亡人數雖略有下降，是六都中唯二輕生死亡人數下降的城市。但自殺防治刻不容緩，未來市府將積極推動各項防治工作，也呼籲市民多關懷問候周邊親友，讓全民成為珍愛生命守門人，一起重視生命健康議題，因為「心理健康才是真正健康」。

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▲台南市政府備有專線電話由專業人員為民眾提供各項心理健康及精神疾病防治等服務，陪伴協助大家共同渡過生活難題。（圖／台南市政府提供）
▲台南市政府備有專線電話由專業人員為民眾提供各項心理健康及精神疾病防治等服務，陪伴協助大家共同渡過生活難題。（圖／台南市政府提供）
市議員王家貞昨(11)日會同台南市憂鬱症關懷協會拜會台南市政府衛生局，期望衛生局共同支持將舉辦的「銅鑼浴」活動，盼望藉由古老的銅鑼聲再次展現，讓「銅鑼浴」成為改善人們身、心、靈調和狀態的媒介，作為一個平靜與減壓、輔助身心健康的良藥。

▲衛福部提供的24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)，期待能為處於情緒低落時帶來一絲曙光及希望。（圖／台南市政府提供）
▲衛福部提供的24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)，期待能為處於情緒低落時帶來一絲曙光及希望。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，台南市在112年因輕生死亡有318人，相較111年時略減2人，是六都中唯二輕生死亡人數下降的城市。但自殺防治是刻不容緩的事情，市府將持續積極推動各項防治工作，也鼓勵市民朋友們勇於表達情緒，多聽(多打聽、多吸收資訊)、多問(有疑問就提出詢問與討論)、多說(說出自己的困難，紓解鬱卒情緒)，大家互相關心問候，維持人際間的溫暖，避免憂鬱及自殺等遺憾的事件發生。

衛生局長李翠鳳指出，為倡議民眾關注心理健康，該局持續辦理一系列心理健康促進宣導與活動，包括音樂會、心靈電影欣賞、紓壓銅鑼浴、全家扶老攜幼親子療癒身心園藝植栽、浮游花手作、精油芳療紓壓及心理健康講座、手作鑰匙圈DIY、親子健走行等等活動。呼籲所有的市民一起重視心理健康的議題，關心自己也關心周遭親朋好友，進而達到憂鬱症防治及自殺防治之目標。

台南市全市共提供43處免費心理諮商駐點服務，而為了提升全面性的協助與便利性，亦提供晚間諮商時段的服務，藉由讓專業心理師陪伴民眾傾聽讓心情獲得撫慰與支持，使壓力可以找到適當的出口。

此外，也可以撥打衛生局預約專線(06)3352982或者衛生福利部提供的24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)，由專業人員為民眾提供各項心理健康及精神疾病防治等服務，陪伴協助大家共同渡過生活難題，期待能為處於情緒低落時帶來一絲曙光及希望。

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