積極規劃自殺防治　黃偉哲：六都唯二輕生死亡人數下降城市

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黃偉哲表示，台南市在112年因輕生死亡有318人，相較111年時略減2人，是六都中唯二輕生死亡人數下降的城市。但自殺防治是刻不容緩的事情，市府將持續積極推動各項防治工作，也鼓勵市民朋友們勇於表達情緒，多聽(多打聽、多吸收資訊)、多問(有疑問就提出詢問與討論)、多說(說出自己的困難，紓解鬱卒情緒)，大家互相關心問候，維持人際間的溫暖，避免憂鬱及自殺等遺憾的事件發生。
衛生局長李翠鳳指出，為倡議民眾關注心理健康，該局持續辦理一系列心理健康促進宣導與活動，包括音樂會、心靈電影欣賞、紓壓銅鑼浴、全家扶老攜幼親子療癒身心園藝植栽、浮游花手作、精油芳療紓壓及心理健康講座、手作鑰匙圈DIY、親子健走行等等活動。呼籲所有的市民一起重視心理健康的議題，關心自己也關心周遭親朋好友，進而達到憂鬱症防治及自殺防治之目標。
台南市全市共提供43處免費心理諮商駐點服務，而為了提升全面性的協助與便利性，亦提供晚間諮商時段的服務，藉由讓專業心理師陪伴民眾傾聽讓心情獲得撫慰與支持，使壓力可以找到適當的出口。
此外，也可以撥打衛生局預約專線(06)3352982或者衛生福利部提供的24小時免費的安心專線1925(依舊愛我)，由專業人員為民眾提供各項心理健康及精神疾病防治等服務，陪伴協助大家共同渡過生活難題，期待能為處於情緒低落時帶來一絲曙光及希望。