又是過度觀光惹禍！巴塞隆納市民上街「玩具水槍攻擊」觀光客
西班牙大城巴塞隆納（Barcelona）有著美麗的自然風光與諸多文化景點，向來是全球旅客心目中的觀光勝地，然而疫情後的過度觀光現象卻導致當地居民的生活空間遭到嚴重擠壓，甚至拉高居住成本使房價飆升，造成居民們的嚴重不滿，近日就有將近3千名抗議人士上街示威，甚至用玩具水槍朝街邊用餐的遊客「發射攻擊」，表達對過度觀光的抗議。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據西班牙國家統計局的調查，光是在今年前5個月到訪巴塞隆納的遊客，就有多達3300萬人，比去年同期多出13.6％，當地爆發抗議「過度觀光」的示威活動，居民們高舉著「夠了」、「遊客滾回家」等標語，也有部分抗議者拿起玩具水槍朝街區的餐廳顧客噴射「迷你水柱」以示不滿。
觀光業帶來的雙面刃
根據外媒報導，巴賽隆納的房價在過去十年飆升，許多房東寧可將房子短租給觀光客或改建為旅館，加劇住房短缺、房租高漲等問題，當地居民也將巴塞隆納的房租和物價急劇上升，歸咎於大量湧入的觀光客，有居民就稱並非反對觀光業，而是「我們的城市正受到觀光業過度發展的困擾，變得不適合居住」。
巴塞隆納市長科博尼（Jaume Collboni）對此也在6月宣布，將2028年1月起停止發放新的短期租賃許可證，試圖緩解因觀光過度發展造成的危機，目前核發的逾1萬張也將全面取消，並稱「短租市場」的興盛使當地居民買不起公寓；市議會也投票通過，從10月起對觀光客徵收每人每日4歐元的住宿稅。
西班牙國家統計局的數據也指出，去年共有超過2600萬名遊客在巴塞隆納過夜，消費金額高達138億美元（約新台幣4479億元）。雖然觀光業為當地經濟帶來了巨大助益，但也導致了物價和房租上漲，公共服務壓力增大，以及生活品質下降等問題。