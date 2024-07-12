驚悚！羅馬尼亞19歲女子爬山遭熊「抓腳拖走」 當男友面摔懸崖亡
羅馬尼亞近日發生一起駭人聽聞的棕熊攻擊人類事件。1名19歲女子與男友前往山區踏青，突然遭到一隻棕熊攻擊，據男友聲稱，當時棕熊直接抓住女子的腳將其拖走，並扔下逾百公尺高的懸崖，不幸慘死。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，事件發生在9日下午，19歲的戴安娜（Diana）與男友在羅馬尼亞中部、布拉索夫市（Brasov）附近的布切吉山脈（Bucegi mountains）健走，卻被一隻棕熊盯上並跟蹤，於是報警求助，值班員警透過電話先告知他們一些應付野熊的建議，結果沒想到第2通電話打來時，慘劇已經發生。
據生還男友透露，2人遭到野熊攻擊，當時戴安娜的腳被熊抓住並拖走，隨後還被從約120公尺高的懸崖扔下山谷。
雖然救援人員已盡快抵達現場，但只看見男友獨自倒在地上，隨後在山谷下找到戴安娜的遺體，而疑似逞凶的棕熊還在遺體旁徘徊，見到警員更一度衝上前要襲擊，最後被警員拔槍射殺。
事件轟動當地社會，連救援人員也聲稱，以往野生的熊隻只會在受到威脅、或為了獵食才攻擊，主動襲擊人類的情況並不常見，希望能找出造成不尋常舉動背後的原因。
然而，野生動物專家斯特龍加魯（Carmen Strungaru）認為，這隻熊不太可能將戴安娜從懸崖上拋下去，更有可能的情況是，當時女孩受了驚嚇，試圖逃跑，結果掉下山谷，熊也跟著她一起掉下去。