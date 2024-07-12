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「這群人」木星分手！切了17年男友：對未來想像不一樣

▲百萬YouTuber「這群人」成員木星，宣布和17年男友分手，和演員初孟軒在單曲MV中上演熱戀情侶走向分開，感觸很深。（圖／翻攝自IG gillingraze）
▲百萬YouTuber「這群人」成員木星，宣布和17年男友分手，和演員初孟軒在單曲MV中上演熱戀情侶走向分開，感觸很深。（圖／翻攝自IG gillingraze）

記者李欣容／台北報導

台灣百萬YouTuber團體「這群人」成員之一的木星「林牧昕」，於7月12日發行全新單曲《為你寫了一首RnB》，新歌MV找來當紅實力派演員初孟軒擔綱演出，兩人在MV中從甜蜜放閃到大吵離別，讓剛結束17年感情恢復單身的木星在拍攝MV的過程中真情流露，坦言這真的是她現在的心情寫照。

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終結長跑17年的感情 單身狀態重新出發

拍攝《為你寫了一首RnB》MV時期，木星正經歷與學生時代就開始交往17年的男友分手，因為對未來的想像不一樣，選擇放下這段感情，回到一個人的狀態再出發，MV拍攝過程中，木星與男主角初孟軒飾演一對在劇場相識相愛的情侶，完美詮釋許多情侶之間的甜蜜互動。

▲木星（左）和初孟軒在MV中飾演熱戀情侶。（圖／）
▲木星（左）和初孟軒（右）在MV中飾演熱戀情侶，但最後面對分開，木星抱著初孟軒痛哭。（圖／小精靈工作室）
隨著MV故事內容的轉換，也經歷了情侶之間的摩擦、爭執，最後要面對殘忍的分離，好幾幕木星抱著初孟軒痛哭，初孟軒則是摸著木星的頭在耳邊呢喃，當工作人員問起初孟軒到底在木星耳邊說了什麼，讓她哭得這麼難過，初孟軒則說：「這是秘密。」就像一段感情的裡的複雜故事，也只有當事人才能懂。

這群人停更 學著獨力撐起自己的木星

其實《為你寫了一首RnB》源自於「這群人」的原創短片中，木星曾唱過一小段副歌，那時候很多粉絲都在敲碗，這首歌有沒有完整版，之後會不會發行單曲，本來只是為了短劇的劇情需求而寫的一小段副歌，因為真的很適合木星，讓製作人「理想柏」老師，決定要幫木星把整首歌曲製作出來，讓木星跟製作人都很滿意，認為這真的是屬於木星的歌。不僅是歌詞意境的表達非常符合木星此刻的心境，這首歌也可以說是「這群人」送給木星的單飛禮物，過去有「這群人」保護著的木星，接下來要用全新的個人身分，繼續燃燒木星的小宇宙。

▲木星（左）和初孟軒在MV中飾演熱戀情侶。（圖／）
▲木星（右）在分手後發行單曲《為你寫了一首RnB》，不只是團體單飛，在感情上也重回一個人的生活。（圖／小精靈工作室）

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