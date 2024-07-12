槍殺林士傑案「追槍手」最新進度曝！警方鎖定1暴力前科犯
台南漁會理事長林士傑8日準備出門爬山，卻遭槍手在家門前埋伏近距離射殺，警方在案發後成立專案小組以車追人，先後尋獲3輛逃亡用的作案車輛，並從第二輛車內尋獲一枚口罩，從中比對出1名暴力前科犯的DNA。今（12）日台南市刑大大隊長張文源說明最新進度，已鎖定1名暴力性刑案記錄的特定對象，將拘捕到案，這兩天也會說明初步偵辦結果。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案情，8日清晨5時許，林士傑準備外出爬山卻遭到埋伏槍手持槍連轟，整個過程僅用8秒左右，隨後逃離現場，當場倒臥血泊當中，緊急送往永康奇美醫院搶救30分鐘，最終仍因傷重宣告不治，初步研判5槍貫穿死者胸腔，導致雙肺血胸而死亡。
警方立即組成專案小組緝兇，8日當天就在新建路53巷一處停車場，尋獲嫌犯作案車輛，該自小客車疑似遭縱火滅證，鑑識人員發現槍手也車內「變裝」，將原本穿著的衣服、褲子都換掉，並於車內焚燒，意圖製造斷點，並在車內找到犯案用的槍枝殘骸。槍手焚車後，再開第2台車南下高雄，改以潑灑鹽酸滅證，做案用的兩台車都是掛假車牌的權利車，稍早警方證實，已找到第3台涉案車輛。
專案小組除了「以車追人」外，也積極採集微物跡證，傳出在車內找到疑似槍手遺留的口罩，藉著微物跡證鎖定1名前科男，但懷疑對象不只1人，警方也會從權利車著手調查。