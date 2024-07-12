曾智希也是免疫媽媽淚求子難！「卵子只剩4顆」明年先辦婚禮
曾智希2022年和陳志強登記結婚，前陣子試管嬰兒失敗，憂鬱待在家裡哭，近日加入民視八點檔《愛的榮耀》，今（12）日和製作人王珮華、王瞳、黃文星、曾子益、李又汝一起亮相。曾智希透露因自己是「免疫媽媽」，植入胚胎後一天要吃20多顆藥，試管失敗後，庫存只剩4顆卵子，想先調養身體，明年初先辦婚禮，席開50桌。
記者林奕如／台北報導
民視八點檔《愛的榮耀》昨日播出，收視率開出紅盤，平均3.27再創新高，劇情衝高潮，演員王瞳、黃文星、李又汝、曾子益、曾智希將上演五角戀。曾智希以往都在三立演出，轉戰民視坦言剛來滿擔心，但和曾子益拍的第一場戲，就很像認識10年，「他這個人很好聊，有打開我的心房。」有一場戲她的腳直接放在他嘴唇旁，畫面超級搞笑。
曾智希先專心工作，但是不放棄做人，「結婚時想先有小孩再辦婚禮，現在改成先辦婚禮，再進行試管嬰兒，也想再取卵子。」至於婚宴已經有看好場地，預計辦50桌，她笑虧：「我只有5桌，其他45桌都是他（陳志強）邀請的人。」曾智希說和趙小僑都是免疫媽媽，也是同一個醫生，她因為體質特殊，之前植入胚胎後，每天早晚要打2針護胎，肚子都會瘀青，「下次再拚做人，可能要一次直接放2顆胚胎。」
曾子益2020年與香港女友Jackie結婚，今年開始備孕，他直言：「現在不太避孕，老婆會很直接說弄裡面，她接受英國教育，講話很直接，有時我會突然嚇到。」他有4個姪子，幫忙帶娃覺得小男生很怕吵，生女兒就不一樣，「我老婆很期待，上次月經遲到很開心，但之後月經來就很難過。」