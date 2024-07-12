被冒名詐騙不堪其擾！國泰金董座蔡宏圖親喊話：網路上的不是我

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蔡宏圖致詞時提到，台灣過去30年累積很多個人財富，經常聽到大家說「台灣錢淹腳目」，也發現國人資產配置較保守，很多儲蓄卻很少投資，對投資風險也不夠了解，可是現在跟過去不同，傳統儲蓄已無法滿足所有需求，過去10年最重要改變就是從零利率現在變高利率，讓很人不知如何投資。
他說，國泰金深耕台灣金融市場，更是全台最大企業投資機構，管理逾10兆資產，累積逾60年海內外投資經驗，300位以上的投資專家、累積1400萬名客戶，做金融理財服務，國泰金控的銀行、保險、投信等子公司都能提供服務，當然，投資環境、產品跟管道有很大改變，必須引進新的趨勢讓國人了解，國內資本市場目前最熱門的是ETF，尤其是被動式的ETF，也需要讓國人了解另類投資，以便在變化多端的景氣下，好好管理自己的財富。
蔡宏圖強調，國泰金控追求長期投資價值，國泰金的核心子公司國泰人壽從事人身保險業務，談的是長期的風險規劃，國泰人壽的資產投資配置也是用這個觀念，以長期的投資價值為重。在當今這麼變化多端的景氣下，長期投資價值更顯重要，如何提供客戶長期穩定的投資價值最重要。
面對詐騙猖獗，他自己也是受害者，更在現場忍不住大吐苦水，自己遭詐騙集團冒用身分，他也報案很多次了，並要大家千萬要小心，所有臉書、網路上，看到蔡宏圖在做投資徵詢的影片，請你們不要相信，他甚至還指著自己：「這個才是真的」，其他的都是假的，他不曉得是從哪裡來的影片，也要大家一定要記住，千萬要小心。
他指出，做投資大家都想要賺錢，但風險要評估，可能因為他的信用不錯，所以被拿來當招牌，但他也要大家要保持清醒，他本人在這裡，「這就是我本人 ，我應該沒有整容過。」
當然，蔡宏圖也不忘推銷自家國泰這樣專業機構配合國外的資產管理專家，幫大家作分析，可以很放心做理財投資，幫你做財富管理，千萬不要相信其他那些看起來像是他的所做的一些介紹，如果有此警覺性，他可以省下很多麻煩。