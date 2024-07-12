鄭文燦涉貪關鍵人楊兆麟！1千萬交保撤銷 重開羈押庭維持原裁定
鄭文燦在任職桃園市長期間涉入華亞科技園區土地開發案，11日桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見，其中主導重劃案的90歲前台塑集團總管理處總經理楊兆麟，涉嫌行賄鄭文燦，桃檢也針對楊兆麟兩度聲請羈押禁見失敗，檢方第二次抗告，台灣高等法院11日撤銷原1000萬元交保裁定，發回更裁。桃院今（12）日上午10時30分重開羈押庭，稍早結果出爐，法官仍維持原1000萬元交保裁定。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，鄭文燦日前因土地開發案，涉嫌收賄500萬元，歷經檢辯多次攻防，鄭文燦保釋金從500萬元一路上漲到1200萬元，昨天召開第三次羈押庭，傍晚由地院裁定收押禁見，目前由律師提出抗告，結果受各界關注。
檢調7月5日約談鄭文燦到案前，已在6月3日先行約談高齡90歲的楊兆麟、前台塑副總兼發言人侯水文、華亞科技園區重劃會主委廖俊松及其2名在台塑集團任職的兒子。除楊兆麟請回外，其餘4人均獲准羈押禁見。
6月21日檢方再度傳喚楊兆麟後，聲請羈押禁見，桃院諭知350萬元交保，後續檢方抗告成功再開羈押庭，法官裁定將保釋金提高至1000萬元。不過檢方依然不服再提抗告，高院11日裁定撤銷，桃院今天第三次召開羈押庭，不過最終維持原1000萬元交保裁定。