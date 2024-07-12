《後宮甄嬛傳》14年了！皇后蔡少芬再見嬪妃們卻臉盲認不出
知名宮廷劇《後宮甄嬛傳》2011年開播，由孫儷、蔡少芬、陳建斌、李東學等人主演，即便戲已經播畢，仍受到廣大討論，甚至每年過年還有24小時不間斷直播，而該劇的團粽《煥新環遊傳》7月10日上線，蔡少芬在節目中見到過去一起拍攝的妃子、宮女們，卻一臉茫然，只認得剪秋（楊凱淳 飾），搞笑的表情還因此登上熱搜。
記者李欣容／台北報導
大陸新綜藝節目《煥新環遊傳》將過去在《後宮甄嬛傳》的妃子、宮女們集合在一起，讓許多觀眾回味無窮，包括飾演安陵容的陶昕然、飾演沈眉莊的斕曦，以及「溫太醫」張曉龍，「浣碧」藍盈瑩等人，有趣的是，飾演皇后的蔡少芬，對於許多演員都沒印象，尤其當飾演「流朱」的戰菁一出現時，她更是轉身對飾演曹貴人的陳思斯求救，最後還跑去找戰菁一問，「妳跟我有沒有對手戲？」聽到對方說沒有她才鬆一口氣。
蔡少芬在《後宮甄嬛傳》中飾演手段高明的皇后，但其實私下她很少根筋，即便許多人她都不認得，但大家都只是笑笑說她很真誠。50歲的蔡少芬，曾經參加《乘風2023》（又稱《浪姐4》）當時還一度因背不起歌詞激動大哭，直喊，「怎麼這麼難呢，好辛苦啊，生孩子都沒這麼苦！」逗樂眾人。
《煥新環遊傳》中邀請「皇后娘娘」蔡少芬、「安陵容」陶昕然等一眾《甄嬛傳》原班演員成為節目班底，作為主要角色的張曉龍和斕曦也在之中。節目首播內容，節目組特別安排張曉龍與斕曦體驗滿族婚禮，2人穿上結婚吉服一起拈香、對拜、掀蓋頭等等，一整套完整的婚禮體驗，彷彿就像溫太醫與沈眉庄在平行時空裡迎來幸福結局，連張曉龍現實生活中的緋聞前女友「曹貴人」陳思斯，看到這個畫面都忍不住說，「真的有點想哭。」