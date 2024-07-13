獨／超敬業！淡水MRT烈日下扮雕像：粉絲憂中暑 藝術家親吐心聲
台灣入夏以來連日高溫，讓人大嘆「沒有冷氣該怎麼活」！不過，民眾直擊全身包得緊緊、密不透風的街頭藝人，竟然頂著烈日，在捷運淡水站外扮演「行動雕像」文風不動，大讚他超敬業的同時，也擔憂他可能會中暑。《NOWnews今日新聞》聯繫上該名藝術家，他揭從事街頭表演已15年，演出時都會留意多休息、多喝水預防中暑，直言：「我喜歡把自己的專長呈現給大家看，把歡樂帶給大家。」
記者徐銘穗/綜合報導
網友近期在臉書「滬尾小鎮」公開社團發文，分享街頭藝人在捷運淡水站外，頂著烈日表演「行動雕像」，只見他戴著漆著油畫風的帽子、眼鏡與口罩，全套西裝、領帶搭長褲，甚至還戴著手套，全身包得密不透風，好奇問：「我其實每次都想問他怎麼做才不會中暑？」
貼文引發討論，一眾網友留言分享該名街頭藝人的表演畫面，大讚他實在太敬業，有人更直言「這不是人做的工作，太辛苦了！隨時會中暑死亡！」不少曾欣賞過期表演的網友留言說：「我有看過他的表演，真的不簡單，還需要他對這個表演有熱忱才能堅持下去，真心去做自己喜歡的事的人都值得敬佩。」
街頭表演15年！46歲藝術家吐心聲
《NOWnews今日新聞》聯繫上該名46歲的藝術家林嘉文（綽號「蚊子」），對於網友擔憂會不會悶壞？如何預防中署？他自曝從事街頭表演藝術已經15年，表演時都會留意「多休息、多喝水」，也會有不少民眾上前關心，暖心提醒他要多喝水，預防中暑。
林嘉文分享說，自己是屏東人，北上在淡水租屋，周末假日演出以捷運淡水站、淡水老街等處觀光人潮較多區域為主，其中在捷運站表演需當天早上9點半，到捷運站抽籤，抽中下午才能演出，「想看要碰運氣」。
至於有粉絲擔心他賺的不夠買便當？他笑說，雖然不方便透露收入，但是生活還過得去，「我喜歡把自己的專長呈現給大家看，把歡樂帶給大家」。有機會在淡水遇到他，除了打賞鼓勵外，他更歡迎大家和他互動，「一起比個心」，做些姿勢互動都很棒。