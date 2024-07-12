全聯推出「STAUB鑄鐵鍋」換購殺0.6折！7款含湯鍋、餐具最低79元

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看準消費者對於廚具用品的喜愛，此波印花換購推出「法國STAUB鑄鐵鍋」周邊，主打葡萄牙製陶瓷系列商品、法國製鑄鐵鍋，皆為專業工匠手工製造而成，堪稱匠心工藝等級，放在餐桌上有著滿滿高級感。
◾圓形琺瑯鑄鐵鍋（26cm）：市價11600元，使用40枚印花加4999元、5枚印花或200福利點加5499元，就能換購，約為市價4.4折起。黑色微孔琺瑯內壁，能吸收食物油脂形成物理性不沾之特點，被譽為會呼吸琺瑯，鍋蓋獨特的「汲水釘點」設計，使得水蒸氣更加均勻地滴回食物中、將水份和美味緊緊鎖住。
◾陶瓷碗二入組：市價1280元，70枚印花加79元、5枚印花或200福利點數加449元，即可換購，約市價0.7折起。葡萄牙專業工匠手工製造，並經過手工多次上色，不論是烤箱、微波爐、或用於蒸煮都非常方便適合。
◾陶瓷沙拉碗（24cm）：市價1480元，70枚印花加89元、5枚印花或200福利點數加499元，約莫市價0.7折起。平底的設計，使用起來更穩定，兼具足夠的容量與深度，都非常萬用。
◾橢圓形陶瓷烤盤：市價1780元，70枚印花加99元、5枚印花或200福利點數加549元，就能以0.6折起的價格加購入手。經典的橢圓造型以及深盤的大容量設計，可烤、可微波。
◾筷子湯匙四件組：市價1280元，60枚印花加249元、5枚印花或200福利點數加449元，約莫市價2折起。亞麻色設計搭配陶瓷系列商品，一起使用妝點餐桌，為美味料理加分。
◾小菜碟四件組+方盤：市價4800元，40枚印花加999元、5枚印花或200福利點數加1299元，約莫市價2.1折起。
◾矽膠分菜匙：市價990元，60枚印花加199元、5枚印花或200福利點數加399元，約市價2.1折起。矽膠材質搭配鑄鐵鍋一起使用，料理時不傷琺瑯材質，共同搭配使用最佳首選，可耐熱230度。
活動方式：即起至11月14日前，單筆每滿200元贈印花一枚，消費者使用5至70枚印花或使用福利點數換購，以79元至5499元加價就能換到頂級精品廚具輕鬆帶回夢幻逸品，換算市價折扣最低更是不到0.6折起。
此外，7-11限定合作日本京都文創品牌SOU・SOU已邁入第5年，今年暑假回歸經典十數花色紋樣，以黑白藍3色向SOU・SOU迷致敬，結合日常生活用品，以安全帽、包袋、雨具、3C等11款人氣用品周邊，盛夏推薦必備「掛胸涼扇」，療癒湖水藍可掛頸、手持或桌用，輕便攜帶還可調風量；抵抗仲夏酷暑遮陽遮雨必備，再推出「大傘面直傘」與「自動開收折傘」。
針對年輕族群最愛的3C用品，7-11也推出不敗花色黑色十數口袋行動電源、運動藍芽耳機、延長線、雙層帆布托特包以及筆電保護包等實用周邊商品，上班或是外出郊遊皆百搭。