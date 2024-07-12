影／Dillon Brooks樂當反派？Devin Booker受訪直接從他面前穿越

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Devin Booker昨日擔綱美國隊先發，表現可說是可圈可點，全場上場20分鐘，共攻下了9分、2籃板、2助攻；至於Dillon Brooks則代表加拿大上場17分鐘，攻下10分、2籃板、2助攻。而在賽後Booker接受記者訪問時，正常情況下為了避免阻擋工作人員拍攝，他人理應會選擇從其他地方走過，但Brooks卻是沒有刻意繞道，直接徑直地從Booker與記者中間走了過去，也讓許多網友笑稱，他真的天生就是要當一名反派。
而美國男籃總教練Steve Kerr日前受訪時也談到Devin Booker，稱他是一名非常出色的FIBA球員，「2021年的東京奧運會，Devin Booker他更多的是擔任球隊防守者、轉移球的角色，他當時做得很好，是我們陣中的核心球員之一。所以，他再次被我們徵召入隊，我們知道我們有多需要Booker，他是個完美的FIBA球員。」
能跟Booker一同出戰奧運 Durant感到相當興奮
至於Booker在太陽隊的隊友Kevin Durant，同樣入選本屆巴黎奧運美國男籃的12人名單，這也是Durant生涯第4度代表美國隊出戰奧運，他也談到能夠Booker攜手奮戰，自己相當高興，「我真的相當興奮，我們在一起的時間越久，我就更加享受待在Booker身邊。我享受與他一起同隊打球，同時看到他也在這支球隊，我真的特別開心。」