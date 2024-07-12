蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺曝！遭P圖消失封面 她首回應：忙著呢
百萬YouTuber蔡阿嘎日前正式說明開除元老級員工蘿拉的始末，透露對方利用AB合約獲利不法所得8位數。事後蔡阿嘎團隊將蘿拉曾出現過的影片，全P圖一瓶「AB優酪乳」打馬賽克，不過令眾人震驚的是，蔡阿嘎堂妹「嘎妹（蔡汶璇）」也同樣被打馬賽克，內幕讓粉絲瘋猜，還有人發現蔡阿嘎已經退追蹤嘎妹，相關議題持續發酵，對此嘎妹則先針對退追蹤一事笑回，自己正在忙著追星。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友6日在社群平台Threads上發問，「為何蔡阿嘎退追Iris，真的很想知道，世紀之謎，記得以前很常看到姑姑出現在影片裡。」對此，一名粉絲曬出嘎妹近日追星的相關動態，幽默地幫忙解釋，「可能只是姐姐（Iris）忙著追星。」
沒想到，嘎妹隨後也現身留言區親回「超好笑，我還忙著刷克拉島的票呢！」由於嘎妹非常喜歡韓國人氣男團Seventeen，經常與粉絲分享追星心得。而目前關於蔡阿嘎的相關議題，她並未多談，最多僅以幽默方式回應。
而蔡阿嘎不只將封面照的嘎妹P圖，過去兩人合唱的「挫塞兄妹」歌曲系列也被改設為不公開模式，還有人稱蔡阿嘎IG退追蹤嘎妹，但也有粉絲幫忙解釋，蔡阿嘎原本就沒有追蹤嘎妹，因此並無退追蹤一事。
不只AB還有「C」！蔡阿嘎2親人全被打馬賽克
蔡阿嘎在蘿拉事件爆發後，就不斷以「AB產品」自嘲此次事件，除了AB優酪乳、AB膠之外，還舉出驚人例子「如果不是ABC-Mart，我可是不買的喔！」讓老婆二伯錯愕喊「C？還有C？」蔡阿嘎則回「C啊！還有C！你不知道喔？」讓外界瘋猜C的含義。
沒想到，不久後就被眼尖的網友發現，影片中蘿拉、嘎妹及小姑丈都被打上馬賽克，引起外界一陣熱議。不過，蔡阿嘎原本是將嘎妹P上「AB優酪乳」的馬賽克，之後又被改為蔡阿嘎頭像擋住臉部，不少老粉都在等待蔡阿嘎是否會公布更多內情。