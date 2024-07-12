張育成、張奕一口氣都簽了！富邦悍將還註冊「杰戈」力拚下半季

重磅交易！臺北富邦勇士喜獲狀元籤　球評李亦伸預測首輪選秀結果

▲P. LEAGUE+聯盟今（12）日晚間7：00將進行新人選秀會，而來自政治大學的好手莫巴耶，被看好是即戰力球員，富邦會不會用狀元籤將他選進，也備受外界矚目。（圖／記者朱永強攝）
▲P. LEAGUE+聯盟今（12）日晚間7：00將進行新人選秀會，而來自政治大學的好手莫巴耶，被看好是即戰力球員，富邦會不會用狀元籤將他選進，也備受外界矚目。（圖／記者朱永強攝）

記者陳品翔/綜合報導

P. LEAGUE+聯盟今（12）日晚間7：00將進行新人選秀會，原先擁有狀元籤的⾼雄17直播鋼鐵人，稍早則與臺北富邦勇士達成交易共識，勇士以球員陳范柏彥，加上今年的首輪和次輪總計2個選秀權，交換鋼鐵人2024年⾸輪第1順位（狀元籤），兩隊已向PLG共同報備，經聯盟審核後確定此交易案成⽴。而資深球評李亦伸稍早則在《超級裘爺來了》節目上，預測本屆PLG選秀會首輪結果，他認為依序會是莫巴耶、陳將双、蔡宸綱、雷蒙恩等人獲選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應與鋼鐵人交易案　富邦握有本屆狀元籤

因為勇士、鋼鐵人交易案，PLG 2024選秀⼤會球隊⾸輪及第2輪順位將調整如下：首輪勇士、獵鷹、鋼鐵人、領航猿、獵鷹；次輪鋼鐵人、獵鷹、鋼鐵人、領航猿；第3輪鋼鐵人、獵鷹、勇⼠、領航猿 ，第4輪之後皆按照第3輪順位選秀。

李亦伸首先在節目上談到這起交易案的主角陳范柏彥，他認為這是一件很有趣的事情，他說：「過去兩年這名二年級的前鋒，在富邦勇士的角色並不吃重，也沒有進入到主要的輪換陣容，那鋼鐵人的說法是他們要培養年輕的球員，這當然是一件很有趣的事情。」

富邦狀元選誰受矚目　李亦伸稱莫巴耶機率最大

至於富邦勇士會用狀元籤指名哪位好手，李亦伸則是認為選擇外籍球員莫巴耶的機率最高，「莫巴耶第一個他基本上很接近洋將，可是他又超越本土，我覺得莫巴耶真的是一個很特別的存在，富邦應該會選擇他。」

而在測試會上表現亮眼的雷蒙恩，是否也有機會角逐狀元，李亦伸則提出自身看法，「雷蒙恩在測試會上的勁爆體能，以及他的整個天賦，天花板看似很高，可是我的看法比較不一樣，我會保持比較保留的態度。」

「他的體能確實是不錯，身高198公分可以打三號、四號位都沒有問題，甚至可以扛洋將，但是基本上他的球技還是比較粗糙，比賽經驗或許也還不足，所以我認為他還需要2到3年的時間去成長，所以我認為富邦選擇莫巴耶的機會最大。」李亦伸如此總結到。

而最後李亦伸也在節目上預測本屆PLG聯盟的首輪選秀結果，他認為前四順位依序分別為富邦莫巴耶、獵鷹陳將双、鋼鐵人蔡宸綱、領航猿雷蒙恩。


富邦勇士選秀大會前交易！陳范柏彥+2選秀權換鋼鐵人「狀元籤」

PLG公布2024選秀順位！鋼鐵人奪「狀元籤」　獵鷹榜眼、勇士探花

莊瑞雄承諾持續和富邦勇士、桃園領航猿溝通　透露秘書長人選想法

新聯盟分裂！勇士、領航猿、鋼鐵人退出　職籃11隊現在變「8隊」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選