重磅交易！臺北富邦勇士喜獲狀元籤　球評李亦伸預測首輪選秀結果

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因為勇士、鋼鐵人交易案，PLG 2024選秀⼤會球隊⾸輪及第2輪順位將調整如下：首輪勇士、獵鷹、鋼鐵人、領航猿、獵鷹；次輪鋼鐵人、獵鷹、鋼鐵人、領航猿；第3輪鋼鐵人、獵鷹、勇⼠、領航猿 ，第4輪之後皆按照第3輪順位選秀。
李亦伸首先在節目上談到這起交易案的主角陳范柏彥，他認為這是一件很有趣的事情，他說：「過去兩年這名二年級的前鋒，在富邦勇士的角色並不吃重，也沒有進入到主要的輪換陣容，那鋼鐵人的說法是他們要培養年輕的球員，這當然是一件很有趣的事情。」
富邦狀元選誰受矚目 李亦伸稱莫巴耶機率最大
至於富邦勇士會用狀元籤指名哪位好手，李亦伸則是認為選擇外籍球員莫巴耶的機率最高，「莫巴耶第一個他基本上很接近洋將，可是他又超越本土，我覺得莫巴耶真的是一個很特別的存在，富邦應該會選擇他。」
而在測試會上表現亮眼的雷蒙恩，是否也有機會角逐狀元，李亦伸則提出自身看法，「雷蒙恩在測試會上的勁爆體能，以及他的整個天賦，天花板看似很高，可是我的看法比較不一樣，我會保持比較保留的態度。」
「他的體能確實是不錯，身高198公分可以打三號、四號位都沒有問題，甚至可以扛洋將，但是基本上他的球技還是比較粗糙，比賽經驗或許也還不足，所以我認為他還需要2到3年的時間去成長，所以我認為富邦選擇莫巴耶的機會最大。」李亦伸如此總結到。
而最後李亦伸也在節目上預測本屆PLG聯盟的首輪選秀結果，他認為前四順位依序分別為富邦莫巴耶、獵鷹陳將双、鋼鐵人蔡宸綱、領航猿雷蒙恩。