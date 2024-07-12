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尼泊爾暴雨引發土石流！沖走2輛大巴　60多人下落不明

▲自6月中旬以來，水患及衍伸災害，已造成尼泊爾近百人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲自6月中旬以來，水患及衍伸災害，已造成尼泊爾近百人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

自6月中旬以來，季節性大雨引發的山崩、土石流和洪水，已造成尼泊爾近百人死亡。12日又傳出有2輛載有至少65名乘客的巴士，遭土石流沖入河中，截至發稿時間為止，除了3名獲救者以外，其他人依然下落不明。

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根據《路透社》報導，尼泊爾警方發言人卡其（Dan Bahadur Karki）聲稱，這起事件發生在加德滿都（Kathmandu）以西約86公里的奇旺區（Chitwan district），事發時2輛巴士分別載了41人和24人，卻遇上土石流，連人帶車被沖進特里蘇里河（Trishuli River），大多數仍生死不明，只有3名倖存者自行游到岸邊，被居民送往醫院治療。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲尼泊爾多地暴雨成災，包含首都加德滿都在內，多地水深及膝甚至更高。（圖／美聯社／達志影像）
儘管當局已動員軍隊和警察搜尋失蹤者，但持續的降雨使救援工作更加困難，多處土石流也堵塞了通往該地區的路線。

卡其並補充說，在首都以西150公里的卡斯基地區（Kaski district），也有3棟民宅遭土石流沖毀，造成10人死亡。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）週五在社群網站上發文，對災難的發生表達悲傷之意，並指示政府機構，盡快展開有效的搜救行動。

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