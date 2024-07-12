台北國際旅展兩岸關係現曙光　林富男再強調文化觀光交流

來臺南修業旅行夯　黃偉哲：將打造「臺灣京都-臺南」

▲南市府團隊將持續搶攻日本高校生「海外修學旅行」，也就是畢業旅行市場，祭出各項措施吸引日本學子來臺南。（圖／台南市政府提供）
▲南市府團隊將持續搶攻日本高校生「海外修學旅行」，也就是畢業旅行市場，祭出各項措施吸引日本學子來臺南。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

隨著疫情結束，台南市政府為搶攻日本高校生「海外修學旅行」也就是畢業旅行市場，祭出各項措施吸引日本學子來臺南。市長黃偉哲指出，臺南是臺灣文化首都，和日本之間有深刻的歷史淵源與情感，可望「臺灣京都-臺南」能成為日本學子「海外修學旅行」的首選! 

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隨著疫情結束，來臺觀光客漸增，國外旅客造訪臺南的腳步也逐漸復甦，臺南市政府文化局統計四大古蹟景點安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋之參觀人數及類型，國外旅客大幅成長，光是上半年國外旅客就有14萬人次，比例成長至18%，尤其以日籍旅客為大宗。

針對疫後國外旅客數成長，黃偉哲表示，市府團隊將持續強化國際觀光行銷，吸引更多國際遊客、創造在地經濟產值；此外，也要持續搶攻日本高校生「海外修學旅行」，也就是畢業旅行市場，祭出各項措施吸引日本學子來臺南。

黃偉哲指出， 臺南是臺灣文化首都，保留史前、荷治、清領、日治、民國各時期的文化資產與生活樣貌，農漁物產豐富，臺南有山線、海線觀光景點資源，轄區內有三個國家級風景區，景色優美眾所公認。且修業旅行「寓教於樂」非常重要，臺南博物館、文化館、文化園區、特色觀光工廠林立，非常具有教育意義! 「連南科園區內都有國家級博物館，絕對是修業旅行的首選! 」黃偉哲說。

黃偉哲指出，「『跨國教育觀光』及『會展觀光』是發展趨勢！」適逢臺南400各大城市主題展覽在陸續登場，市府團隊跨局處整合資源，從教育局、觀旅局、文化局、經發局、農業局、新聞處等相關局處積極布局，結合姊妹城市、姐妹校、觀光業者及景點，打一場漂亮的跨國團體戰。

臺南市政府指出，隨著疫情結束，來臺觀光客漸增，造訪臺南的腳步也正迅速復甦。在國外旅客類型上，近兩年組團來臺南參訪的國外學校及青年團體，有來自日本、越南、印尼、荷蘭、紐西蘭等國，涵蓋整個印太地區，甚至遠達歐洲，足見臺南在國際間的觀光能見度不差，「跨國教育觀光」有其發展潛力。

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