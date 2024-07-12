未來5年100家業者不能參賽鍋烤節 盧秀燕：振興經濟下的選擇
為期一個月的第2屆台中鍋烤節，即將於本月15日熱鬧登場，活動前卻有去年的冠軍業者被告知不能參賽，要把機會讓給別人。市府今證實，去年榜上有名的20家業者都一視同仁，等於未來5年將有百家業者不得參賽。市長盧秀燕今表示，辦鍋烤節票選的目的是振興經濟、讓更多商家曝光，希望這些業者把機會讓給別人。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府去年首辦「台中鍋烤節」，共有489家店參與票選、總投票數達442萬次；今年第2屆鍋烤節即將起跑，目前已有570多家業者報名參與網路票選活動，不過也有去年的冠軍，臨報名前才發現比賽規則被修改，原本「連續2年奪冠後不能參賽」被改成今年就不得報名，二連霸因此夢碎。
台中市經發局長張峯源今（12）日表示，不只是冠軍不能參加票選，而是去年公布的4組前5名都不能參加。《NowNews》記者追問「一年有20家店，5年就有100家店不能參加，影響層面是否太大？」張峯源表示，台中的燒烤業者真的很多，品牌店家組的A店若得過獎，同集團的B店仍可報名參賽，「巷弄美食組影響較大」，市府已為得過獎的店家增設「金饗獎」，通過分流參賽的方式，提供不同曝光機會及行銷管道。
市長盧秀燕也強調，舉辦票選活動的首要任務是振興台中經濟，要讓好的店家都有出頭機會，希望上屆入榜者把機會讓給別人。她表示大家至今對去年的冠軍朗朗上口，「從去年紅到現在，得獎後生意不只翻倍，他們已經是永遠的第一名」，台中約有1400家業者，去年營業額約189億元，平均成長21%，「這就是鍋烤節帶動的效應，預計今年將創造更大商機」。