拜登化身遲刻魔晚到40分鐘！義大利總理梅洛尼狂翻白眼超不悅
為期3天的北約峰會（NATO Summit），於美國當地時間11日落幕，這次峰會美國總統拜登（Joe Biden）作為東道主、加上拜登希望展現個人政治魅力擺脫「換登」聲浪，一舉一動都備受矚目。然而，拜登11日上午大遲到，讓在場的各國領袖乾等40分鐘，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）更被捕捉到，指向手腕後翻了個白眼，似乎因活動未準時開始而不滿，梅洛尼的直率反應也掀起熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約郵報》報導，北約峰會11日上午原訂10點開始活動，然而拜登與秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）一直沒有現身，在場的各國領袖只能枯等，梅洛尼被場邊鏡頭捕捉到在和芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）交談時，先是指向自己手腕，隨即出現不耐煩的表情，之後更是翻了個白眼，歪嘴撇頭表達不滿。
之後梅洛尼似乎發現有鏡頭在拍她，於是露出笑容，表情也回復正常。雖然不知道梅洛尼與斯圖布的對話內容，但梅洛尼指向手腕示意時間的動作很明顯，旁邊的人也拿出手機低頭確認時間，《金融時報》記者更笑稱梅洛尼展現「頂級白眼」。
這不是梅洛尼第一次展現「白眼」，之前G7峰會在義大利舉行時，梅洛尼也被發現在與法國總統馬克宏握手後，隨即露出不悅的表情。而在那場峰會上，梅洛尼與拜登的互動也曾引發熱議，當時拜登遲到了近半小時，作為東道主的梅洛尼開玩笑地說「不該讓一個女人為你久等」，而後在G7領袖欣賞空軍表演時，拜登的注意力被一旁跳傘隊員吸引，梅洛尼不得不過去將拜登拉回其他領袖身邊。
除了遲到惹惱梅洛尼，拜登在峰會上還口誤將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）搞混，讓澤倫斯基笑稱「我可（比蒲亭）好得多」來緩解尷尬場面。