「色氣主播」赤鬼伯伯直播平台初體驗 開高衩誘人黑旗袍粉絲暴動
人氣實況主「赤鬼伯伯」擁有亮麗外表與火辣魔鬼身材，因為常在直播時換上性感服裝，不時獻上撩人熱舞，以及個性有點傻萌可愛，被稱為「色氣主播」。她初次踏入17LIVE直播間，赤鬼伯伯誠意滿滿，特意換上開高衩黑色誘人旗袍，加上直接跳火辣性感熱舞，引起直播間一陣暴動。
記者林奕如／台北報導
赤鬼伯伯一開播就嬌喊，因為是第一次來17LIVE開播，沒想到功能這麼多，還在手忙腳亂熟悉中，請大家多多見諒。有用戶問，之後會持續開播嗎？她露出靦腆表情說，今天是以一日遊學生身分來開播，請大家多多支持，也謝謝大家「斗內」（出自英文Donate，贊助、捐獻之意）。
她提到自己心情非常緊張，因為好像是回到剛開始當新人時開播一樣，而她緊張就會一直講話，或是有太多奇怪行為，所以請大家體諒。這時有用戶留言，想看赤鬼伯伯表演「色色的」，赤鬼伯伯大笑回答，平常的她是很清純的，只是拍照才看起來色色的，請大家不要誤會了。
開播沒多久，她馬上滿足用戶的期待，讓用戶看到她身上完整的開高衩旗袍。當赤鬼伯伯轉到側面時，秀出曼妙的身材，引起用戶狂留言，呼籲赤鬼伯伯要冷靜，不然有可能會因為「太色色」了，被平台給禁掉。