台北文山區失守！景美預售1坪109萬成交　專家：木柵這3案更驚人

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文山區活躍新建案前3強：安家湛、峰麗馥、丰景
591房屋交易網上，丰景為文山區活耀榜第3名，冠軍則是秀明路一段的「安家湛」，今年4~5月實價揭露成交單價落在每坪78.2~99.1萬元，落差相當大；而活耀榜亞軍則是羅斯福路六段上的「峰麗馥」，開價每坪91~98萬，目前未有實價交易揭露。
何世昌指出，丰景實價登錄揭露，每坪成交價約100～109萬元，意味著台北市 12 個行政區每坪最高成交價全破百萬元時代已然來臨，同時，景美地區也暫時保住文山房價最貴區段的位置。
他進一步說明，受到新北市第一環如板橋、永和、新店房價飆漲，北市蛋白區因與新北第一環房價價差收斂，文山區今年房價補漲氣氣勢強勁，預料接下來木柵地區將公開的元利建設、漢皇建設、潤隆建設等新案，價格同樣會很驚人。
2024 Q1台北市僅剩4行政區 預售成交均價不到百萬元
根據永慶房屋先前統計今年1~3月台北市預售屋平均單價，顯示12行政區中僅剩4行政區預售屋平均成交單價在100萬以下，包含北投區的97.2萬元、士林區96.9萬元、文山區87.4萬元及萬華區87.3萬元。
《NOWnews今日新聞》實際上實價登錄查詢，發現4成交均價未達百萬的行政區，今年1~5月扣除1樓戶後的區域最高成交單價，僅剩萬華區離百萬門檻還差一點點，為「漢寶西門綻」建案，最高成交單價為99.8萬元，文山最高單價109萬，士林區最高單價為「圓山帝寶」 24樓頂樓戶的127.4萬元，而北投「華固上文林」以1坪128.8萬元，拿下區域單價王。