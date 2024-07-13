台積電股價破千元！他氣炸喊離婚　怨妻「300萬All in買房」太蠢

台北文山區失守！景美預售1坪109萬成交　專家：木柵這3案更驚人

▲實價揭露，台北文山區景美預售案「丰景」最新成交單價為1坪109萬元。專家預料接下來木柵3個心案價格會更驚人。（圖／翻攝Google評價）
▲實價揭露，台北文山區景美預售案「丰景」最新成交單價為1坪109萬元。專家預料接下來木柵3個心案價格會更驚人。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

台北市12行政區「3位數」百萬房價時代來臨！實價揭露，文山區景美預售建案「丰景」近期最高成交單價來到1坪109萬元，刷新區域單價紀錄。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，台北市最高成交單價全破百萬時代已然來臨，預料接下來木柵地區將公開的3新建案，價格會更驚人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
丰景基地位於羅斯福路六段上，步行可到捷運，10分鐘內可到河濱公園、家樂福、傳統市場等，規劃地上13層建築、地下3層，含2戶店面及36戶住家，坪數規劃26~28坪兩房型。

文山區活躍新建案前3強：安家湛、峰麗馥、丰景

591房屋交易網上，丰景為文山區活耀榜第3名，冠軍則是秀明路一段的「安家湛」，今年4~5月實價揭露成交單價落在每坪78.2~99.1萬元，落差相當大；而活耀榜亞軍則是羅斯福路六段上的「峰麗馥」，開價每坪91~98萬，目前未有實價交易揭露。

▲台北文山區景美預售案「丰景」最新成交單價為1坪109萬元，「安家湛」近期成交單價也直衝百萬門檻。（圖／翻攝何世昌的房產知識Buffet+臉書）
▲台北文山區景美預售案「丰景」最新成交單價為1坪109萬元，「安家湛」近期成交單價也直衝百萬門檻。（圖／翻攝何世昌的房產知識Buffet+臉書）
何世昌指出，丰景實價登錄揭露，每坪成交價約100～109萬元，意味著台北市 12 個行政區每坪最高成交價全破百萬元時代已然來臨，同時，景美地區也暫時保住文山房價最貴區段的位置。

他進一步說明，受到新北市第一環如板橋、永和、新店房價飆漲，北市蛋白區因與新北第一環房價價差收斂，文山區今年房價補漲氣氣勢強勁，預料接下來木柵地區將公開的元利建設、漢皇建設、潤隆建設等新案，價格同樣會很驚人。

2024 Q1台北市僅剩4行政區　預售成交均價不到百萬元

根據永慶房屋先前統計今年1~3月台北市預售屋平均單價，顯示12行政區中僅剩4行政區預售屋平均成交單價在100萬以下，包含北投區的97.2萬元、士林區96.9萬元、文山區87.4萬元及萬華區87.3萬元。

▲台北市12行政區近五年預售屋平均單價與漲幅。（圖／永慶房產集團提供）
▲台北市12行政區近五年預售屋平均單價與漲幅。（圖／永慶房產集團提供）
《NOWnews今日新聞》實際上實價登錄查詢，發現4成交均價未達百萬的行政區，今年1~5月扣除1樓戶後的區域最高成交單價，僅剩萬華區離百萬門檻還差一點點，為「漢寶西門綻」建案，最高成交單價為99.8萬元，文山最高單價109萬，士林區最高單價為「圓山帝寶」 24樓頂樓戶的127.4萬元，而北投「華固上文林」以1坪128.8萬元，拿下區域單價王。

▲北投區「華固上文林」以1坪128.8萬元，拿下區域單價王。（圖／翻攝實價登錄）
▲北投區「華固上文林」以1坪128.8萬元，拿下區域單價王。（圖／翻攝實價登錄）
▲士林區「圓山帝寶」 24樓頂樓戶，以每坪127.4萬元拿下區域單價王。（圖／翻攝實價登錄）
▲士林區「圓山帝寶」 24樓頂樓戶，以每坪127.4萬元拿下區域單價王。（圖／翻攝實價登錄）
▲萬華區「漢寶西門綻」建案，最高成交單價為99.8萬元，離百萬門檻只差一點點。（圖／翻攝實價登錄）
▲萬華區「漢寶西門綻」建案，最高成交單價為99.8萬元，離百萬門檻只差一點點。（圖／翻攝實價登錄）

台北雙敦學區3房4500萬起！他嚇還是阿嬤級公寓　最貴學區是這間

國中會考今查成績！台北最熱「學區宅」　房價1坪少大安區逾36萬

房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

房市／北市小宅超夯！信義房屋：單價百萬占2成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載