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全聯衛生紙買一送一！三層衛生紙每抽免0.1元　囤貨6串現折100元

▲全聯衛生紙單筆任6串現折100元 指定三、四層任3串加贈500福利點。（圖／全聯提供）
▲全聯衛生紙單筆任6串現折100元 指定三、四層任3串加贈500福利點。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯「衛生紙小學堂」活動開跑！即起至7月25日，購買衛生紙／面紙／廚房紙巾單筆任6串現折100元，還有指定衛生紙買一送一，並且全聯本檔活動首推「怡柔3層抽取衛生紙100抽x12包」特價149元，一次買6串現折100元外，福利卡友再加贈1,000福利點，折扣後平均每串只要115.7元，每抽只要0.0964元，挑戰三層衛生紙市場最低價。

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全聯「衛生紙小學堂」回歸開課，即起至7月25日，門市購買衛生紙／面紙／廚房紙巾單筆任6串現折100元。全聯表示，根據銷售數據觀察「2024上半年度三/四層抽取式衛生紙占比，較2023年同期成長超過一成」，因應消費趨勢，全聯本檔首推獨家「怡柔3層抽取衛生紙100抽x12包」特價149元，7月25日前買6串享現折100元外，福利卡友再加贈1000福利點，折扣後平均每串只要115.7元，每抽只要0.0964元

▲全聯衛生紙單筆任6串現折100元 指定三/四層任3串加贈500福利點。（圖／全聯提供）
▲全聯「衛生紙小學堂」回歸開課，即起至7月25日，門市購買衛生紙／面紙／廚房紙巾單筆任6串現折100元。（圖／全聯提供）
📍門市｜即日起至7月25日
◾購買衛生紙／面紙／廚房紙巾單筆任6串現折100元
◾持福利卡購買三／四層抽取式衛生紙，單筆任3串加贈500福利點（可累贈）
◾買任一衛生紙／面紙／廚紙加購指定衛生棉、尿布、濕紙巾等任一件，現折10元
◾舒潔頂級3層舒適胺基酸保濕精華抽取衛生紙90抽x8包，單串特價149元、2串295元
◾Scott可麗舒3層柔厚抽取衛生紙100抽x10包，單串279元買一送一
◾蒲公英綠茶3層環保抽取式衛生紙100抽x10包，單串239元買一送一
◾蒲公英環保3層便利包抽取衛生紙110抽x10包，單串特價189元買一送一
◾怡柔3層抽取衛生紙100抽x12包，特價149元
◾春風SILLACE頂級厚手3層絲柔抽取式衛生紙120抽x12包，特價182元
◾CONSOFY 3層抽取衛生紙24包，特價365元
◾得意3層抽取式衛生紙24包，特價298元

衛生紙囤貨在家一鍵下單，0元免運送到家！即起至7月25日隔日達箱購衛生紙／面紙／廚房紙巾，單筆消費每滿699元即贈1000福利點，單日／單卡回饋無上限。活動期間每週六、日、一，同時也適用單筆消費滿1500元折抵100元、折後金額每滿1500元再加碼贈1,000福利點（單卡單日最高贈1萬點），買多賺更多。7月12日起7月25日隔日達也祭出不同品項一日驚喜價，限量搶好康拼手速！

◾7月12日「柔芙優質抽取式衛生紙(100抽x10包x10串)」下殺55折，特價659元，每抽只要0.066元
◾7月16日「舒潔抽取衛生紙-棉柔舒適 (110抽x12包x6串)」特價999元，每抽平均0.127元
◾7月17日「春風抽取式衛生紙(130抽x12包x6串)」特價959元，每抽平均只要0.103元
◾7月22日「可立雅柔淨抽取式衛生紙(130抽x12包x6袋)」特價779元，每抽特價0.084元

▲（圖／全家提供）
▲全家也推出會員限定衛生紙優惠，「五月花極上抽取衛生紙」特價2串只要149元，相當於下殺2.8折。（圖／全家提供）
除了全聯之外，全家也推出會員限定衛生紙優惠，自7月17日起至7月21日，購買「五月花極上抽取衛生紙」94張Ｘ6包／串，每串原價270元，特價2串只要149元，相當於下殺2.8折，商品數量依各店鋪商品實際數量為準，售完為止。

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