明出遊防猛烈雨彈！週末天氣一圖看　「2熱帶系統」有機會成颱風

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週日（14日）環境風場轉為東南風，各地晴到多雲，午後降雨範圍、雨勢相較週六減弱，以西半部、東半部山區為主；下週一到下週五（15日至18日）天氣與週日相似，臺東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍以晴到多雲為主，午後西半部地區及東半部山區仍要留意局部短暫雷陣雨；下周二到下周五，各地山區也有局部大雨機會。
溫度方面，明天（13）日各地高溫約攝氏32度至36度，中央氣象署發布高溫特報，臺北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市及花蓮縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
週日（14日）高壓增強，高溫更明顯，大台北盆地、中南部內陸及近山區有高溫達攝氏37度以上機會，周日到下周五都是類似的高溫型態。
而下週是否會有颱風生成？張竣堯表示，下周起太平洋高壓北移動、東退，南海和菲律賓東方海面的大氣都有利熱帶低壓發展，會有熱帶雲簇發展，是否會發展為颱風還進一步觀察。
其中，南海的低壓預計最快周日或下周一（14日、15日）有機會發展為熱帶性低氣壓，預測路徑向西往中南部半島前進，對台灣天氣沒有直接影響；菲律賓東方海面的熱帶雲簇，下周若發展為熱帶性低氣壓，未來是否成颱或影響台灣，則要是高壓強度而定，仍待下周持續觀察。