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明出遊防猛烈雨彈！週末天氣一圖看　「2熱帶系統」有機會成颱風

▲明（13）日太平洋高壓增強，午後不定時雷雨變得顯著，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲明（13）日太平洋高壓增強，午後不定時雷雨變得顯著，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（示意圖／記者蕭涵云攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（13）日太平洋高壓增強，午後不定時雷雨變得顯著，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其大台北、中南部、各地山區留意局部大雨。下週有2個熱帶系統發展機會，是否成颱風要進一步觀察，其中南海若生成熱帶性低氣壓對台灣影響小，至於菲律賓東方海面熱帶系統是否影響台灣，則要進一步觀察下週高壓強度。

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中央氣象署預報員張竣堯指出，明（13）日太平洋高壓逐漸西伸增強，環境風場轉為偏南風，各地為晴到多雲，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，明天午後雨勢較顯著，大台北、中南部、各地山區留意大雨。

週日（14日）環境風場轉為東南風，各地晴到多雲，午後降雨範圍、雨勢相較週六減弱，以西半部、東半部山區為主；下週一到下週五（15日至18日）天氣與週日相似，臺東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍以晴到多雲為主，午後西半部地區及東半部山區仍要留意局部短暫雷陣雨；下周二到下周五，各地山區也有局部大雨機會。

▲今（11）日至週六，大氣持續不穩定，午後對流發展旺盛，平地和山區都會出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲明（13）日太平洋高壓逐漸西伸增強，午後雨勢較顯著，大台北、中南部、各地山區留意大雨。（圖／中央氣象署提供）
溫度方面，明天（13）日各地高溫約攝氏32度至36度，中央氣象署發布高溫特報，臺北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市及花蓮縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

週日（14日）高壓增強，高溫更明顯，大台北盆地、中南部內陸及近山區有高溫達攝氏37度以上機會，周日到下周五都是類似的高溫型態。

▲溫度方面，明天（13）日各地高溫約攝氏32度至36度，中央氣象署發布高溫特報，臺北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲溫度方面，明天（13）日各地高溫約攝氏32度至36度，中央氣象署發布高溫特報，臺北市、新北市、雲林縣、高雄市及屏東縣為橙色燈號。（圖／翻攝自中央氣象署）
而下週是否會有颱風生成？張竣堯表示，下周起太平洋高壓北移動、東退，南海和菲律賓東方海面的大氣都有利熱帶低壓發展，會有熱帶雲簇發展，是否會發展為颱風還進一步觀察。

其中，南海的低壓預計最快周日或下周一（14日、15日）有機會發展為熱帶性低氣壓，預測路徑向西往中南部半島前進，對台灣天氣沒有直接影響；菲律賓東方海面的熱帶雲簇，下周若發展為熱帶性低氣壓，未來是否成颱或影響台灣，則要是高壓強度而定，仍待下周持續觀察。

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