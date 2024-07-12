上週交通事故奪走27人命！交通部公布死亡數量最多是「這4縣市」
為了改善我國道路安全，交通部今（12）日起將在每週五公布24小時交通事故死亡及通報資料，6/29到7/5間共有27人死亡，其中1人為行人，高達14縣市都出現死亡事故，僅8縣市沒交通死亡事故。死亡數量最多的是台南市5人、桃園市4人、彰化及屏東縣各3人。若從今（2024）年1月累計到7/5，交通事故24小時死亡達831人、降低13.6%，超過原本預期的降低5%目標。
記者魏妤庭／台北報導
交通部今日與警政署公布24小時交通事故死亡數據，今年截至7/5為止，有831人死亡，其中行人有106人，若以上週6/29到7/5來看，則有27人死亡，其中有1名為行人。縣市來看，死亡人數最多的依序是台南市5人、桃園市4人、彰化及屏東縣各3人，行人死亡最多的則是桃園市1人，僅8縣市沒有發生交通死亡事故，其他14縣市皆有死亡事故。
交通部進一步分析，桃園市行人事故個案，為6/25晚間一輛自小客車沿著南園二路內側車道往中園路方向直行，有1名行人在路段中穿越往對向車道，於車道上與小客車發生碰撞，可能肇事原因是行人違規穿越馬路。
交通部表示，現場路段標誌標線明確，且設置有減速提醒標線，尚無工程改善建議，後續也會加強宣導行人行走行穿線，加強違規穿越馬路的執法工作。
交通部政務次長陳彥伯表示，過去國內採30日死亡為統計基準，但公布時間有2個月落差，導致各縣市延後2個月改善。現在改為每週公布24小時死亡數字，可讓各單位及早改善，並公開揭露各級政府努力成果。同時，他也提到，雖1到7月交通事故30日死亡統計尚未出爐，但過往也有研究發現，30日死亡與24小時死亡數據，有1.5到1.6%差異，但依據1到7月的24小時交通事故統計顯示，死亡下降達標已經是趨勢，透過每週公布，未來也能了解哪些縣市在哪些行為惡化，可以要求及時改善。