美選「換登」聲浪不斷！BBC分析賀錦麗勝算：共和黨也嚴陣以待

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不過《BBC》認為，作為第一位女性、非洲裔和南亞裔的美國副總統，賀錦麗實際上擔任拜登副手3年半來，所受到的關注並不多，但在拜登辯論表現不佳以來，隨行跟著賀錦麗出席活動的記者數量突然爆增，明顯外界認為賀錦麗將是拜登最終退選的可能接棒人。
分析指出，一份由民主黨人寫的備忘錄詳細列出了該由賀錦麗取代的理由，其中儘管包含了賀錦麗在實務上的「政治弱點」，但也強調如果選擇其他人選，恐將使這場選戰陷入混亂，並讓民主黨內部的爭亂被攤在鎂光燈下。
民主黨與共和黨人怎麼看？
支持賀錦麗出來參選的派系包含黨內的左派和勢力龐大的「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus），該黨團最知名的議員柯里本（Jim Clyburn）日前就強調民主黨絕不能以任何方式「繞過賀錦麗」選擇支持其他候選人。
目前其他被討論當作拜登接棒人的選擇，還包括部分受地方歡迎的州長及政治人物，例如密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）及加州眾議員肯納（Ro Khanna）。
然而民主黨人普遍認為賀錦麗的勝選機率仍比上述人選還高，共和黨人對此也嚴陣以待，首先是川普本人就曾在砲轟拜登之餘不忘對賀錦麗開火，於首場辯論後諷刺賀錦麗「可悲」，還批評其「能力有限」。
南卡州的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也警告若民主黨真的改推賀錦麗參選，那麼共和黨就得做好準備面對「截然不同的選戰」，並稱賀錦麗是「更有活力」的候選人，尤其在政策方面實際上更接近老牌民主黨人桑德斯（Bernie Sanders）。
賀錦麗的優勢與劣勢
民主黨民調專家雷克（Celinda Lake）指出，許多選民仍認為賀錦麗沒有影響力，甚至沒有存在感，他建議必須讓選民更認識她，以及理解賀錦麗在經濟議題上的強項是什麼。
賀錦麗曾被賦予監督政府移民政策的重責大任，這個問題是此次選戰的關鍵議題，也是民主黨的重大弱點之一。另一方面，賀錦麗在拜登政府中也成為墮胎議題的主要發聲者，對該議題的態度吸引足夠選票，使民主黨在2022年期中選舉時取得一定成功，也是該黨在今年大選主打吸引更多支持的重要議題。