美6月核心CPI增速創近3年新低！降息希望增　標普、那指早盤反跌

美選「換登」聲浪不斷！BBC分析賀錦麗勝算：共和黨也嚴陣以待

▲民主黨內部放話逼拜登退選的消息不斷傳出，美國副總統賀錦麗成為民主黨人士眼中替代拜登的首選。（圖／美聯社／達志影像）
▲民主黨內部放話逼拜登退選的消息不斷傳出，美國副總統賀錦麗成為民主黨人士眼中替代拜登的首選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）面臨民主黨內外「換人參選」的壓力，目前被認為最有可能取代其地位角逐總統的人選為現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），英國廣播公司《BBC》對此也分析了這名美國首位女性、非洲裔、南亞裔副總統的「戰鬥力」，並稱能否擊敗前總統川普（Donald Trump）仍是未知。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據一份由《ABC news》、華盛頓郵報與益普索最新的民調顯示，超過半數民主黨選民希望拜登能宣布退選；而如果今天投票，會支持賀錦麗出任總統者也比支持前總統川普的人還多。

不過《BBC》認為，作為第一位女性、非洲裔和南亞裔的美國副總統，賀錦麗實際上擔任拜登副手3年半來，所受到的關注並不多，但在拜登辯論表現不佳以來，隨行跟著賀錦麗出席活動的記者數量突然爆增，明顯外界認為賀錦麗將是拜登最終退選的可能接棒人。

分析指出，一份由民主黨人寫的備忘錄詳細列出了該由賀錦麗取代的理由，其中儘管包含了賀錦麗在實務上的「政治弱點」，但也強調如果選擇其他人選，恐將使這場選戰陷入混亂，並讓民主黨內部的爭亂被攤在鎂光燈下。

▲美國總統拜登（左）與副總統賀錦麗4日一同於白宮觀賞國慶煙火。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（左）與副總統賀錦麗4日一同於白宮觀賞國慶煙火。（圖／美聯社／達志影像）
民主黨與共和黨人怎麼看？

支持賀錦麗出來參選的派系包含黨內的左派和勢力龐大的「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus），該黨團最知名的議員柯里本（Jim Clyburn）日前就強調民主黨絕不能以任何方式「繞過賀錦麗」選擇支持其他候選人。

目前其他被討論當作拜登接棒人的選擇，還包括部分受地方歡迎的州長及政治人物，例如密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）及加州眾議員肯納（Ro Khanna）。

然而民主黨人普遍認為賀錦麗的勝選機率仍比上述人選還高，共和黨人對此也嚴陣以待，首先是川普本人就曾在砲轟拜登之餘不忘對賀錦麗開火，於首場辯論後諷刺賀錦麗「可悲」，還批評其「能力有限」。

南卡州的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也警告若民主黨真的改推賀錦麗參選，那麼共和黨就得做好準備面對「截然不同的選戰」，並稱賀錦麗是「更有活力」的候選人，尤其在政策方面實際上更接近老牌民主黨人桑德斯（Bernie Sanders）。

▲美國29歲非裔男子尼科爾斯1月初遭5名員警暴力毆打致死，震驚全國。美國副總統賀錦麗在尼科爾斯的葬禮上，率先拋出警政改革呼籲，要求國會採取行動杜絕警方暴行。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國29歲非裔男子尼科爾斯1月初遭5名員警暴力毆打致死，震驚全國。美國副總統賀錦麗在尼科爾斯的葬禮上，率先拋出警政改革呼籲，要求國會採取行動杜絕警方暴行。（圖／美聯社／達志影像）
賀錦麗的優勢與劣勢

民主黨民調專家雷克（Celinda Lake）指出，許多選民仍認為賀錦麗沒有影響力，甚至沒有存在感，他建議必須讓選民更認識她，以及理解賀錦麗在經濟議題上的強項是什麼。

賀錦麗曾被賦予監督政府移民政策的重責大任，這個問題是此次選戰的關鍵議題，也是民主黨的重大弱點之一。另一方面，賀錦麗在拜登政府中也成為墮胎議題的主要發聲者，對該議題的態度吸引足夠選票，使民主黨在2022年期中選舉時取得一定成功，也是該黨在今年大選主打吸引更多支持的重要議題。

個人記者會也出包！拜登搞混賀錦麗、川普　後者馬上po文嘲笑他

影／北約峰會閉幕！拜登演說「口誤」　澤倫斯基跟蒲亭傻傻分不清

錢還夠用嗎？川普挪資金用來「打官司」　拜登金主則喊話要撤資

拜登健康實情引疑竇！眾院傳召3名「具影響力」白宮官員質詢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載