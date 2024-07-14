今日來講股／台股、台積電屢創高！分析師曝下半年投資策略1關鍵

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根據研調機構觀察，今年上半年，商業換機潮力道雖有成長，但趨於平緩，符合過去長期以來PC、NB市場兩個百分點的成長幅度，並非來自於AI的需求帶動，目前為止，因AI應用所推升的換機潮尚不明顯，他認為，現在很多廠商還沒有辦法給予AI PC明確定義，既然沒有明確的定義，相對的也會找不到明確的客群，故AI帶動消費性電子的換機潮時間點，有可能會落在2026年以後，才會開始比較明顯。
若真如此，台股下半年原先預期的電子供應鏈旺季效應可能會愈來愈薄弱，對市場來說，恐面臨預期落空的發展，股價將出現明顯的壓力。針對投資趨勢與方向，電子股在今年上半年漲幅度巨大，故不建議投資人在現在這個位階介入，畢竟所謂AI相關概念股，大多都處在歷史相對高檔，或者是本益比偏高的位置，若投資人現在進入要做長期投資，必須得花非常久的時間來降低成本。
已經持有高位階電子產業的投資人，可以先觀望，手上如果沒有的，想要去做介入的，翁偉捷認為，現在不是好時機，在台北股市沒有經歷大幅度的回檔修正之前，都不會有價值買點出現的可能，需耐心等待。他分析，其實不只台積電，其他的投資機會也相對較少，若按照台股多方行徑架構來看，該在這一波跟上的、上漲的，都已經有所反應了，沒跟上大盤的，基本上也不太需要去做觀察，因為既然沒有跟上大盤，就代表資金趨勢不在。
以「台塑四寶」為例，過去在市場當中，受到長期投資人青睞的，然而，在過去這一年多的時間裡，不僅沒有跟上大盤，反而持續往長空破底發展，甚至在基本面的經營狀態上，也未見能夠跟上過去營運的軌跡。這四間公司股價跌破長期十年線的相對位置，且是在十年線下進行震盪整理，股價相當弱勢，並不具備投資價值，沒什麼行情，也沒有基本面的獲利。
以目前的盤勢，投資狀況會變得非常極端，對於追求長期股息配發者而言，現在的位階太高，對於追求短期價差者，只能去追求強者恆強的個股，再去獲取當中可能的價差。過去台股最大且最明顯的推手是外資，然而，觀察自7月開始的外資動作，高檔加碼淨空單的表現以及賣超台股的方向皆較為明確。在台股市站上了兩萬二之上的同時，外資是一直都是站在偏空操作的格局當中，少了外資這個比較有力的推手，台股能夠延續上漲的力道會相對減弱，故建議投資人維持「停、看、聽」的狀態，不要過早進場去做承接。
什麼時候才是長期投資人適合的進場時機？翁偉捷指出，台股沒有下跌超過10%之前進場，皆是過早進場，對於台股後續的觀察，他抱持著相對保守的看法，若指數出現大幅度的壓回，很多價值型投資標的如台積電，可能也會大跌約大概十個百分點以上，此時短期進場尋求價差的空間或反彈的機會，很合理，但若沒有出現這樣的跡象，短線投資人也不要貿然的搶進。
目前個股表現上，強者太強，不怕風險且一定要做到價差的投資人帶著鋼盔往前衝，單單搶進，但問題是，如果站在比較理性的角度來說，沒有看到台股至少千點以上的壓回，其實是不具備有反彈的空間，此時追高，其實也是讓自己的基金跟投資部位承受風險，還是建議投資人稍微停一下，畢竟外資會去累積大量的淨空單不是沒有道理。