美6月核心CPI增速創近3年新低！降息希望增　標普、那指早盤反跌

日圓在美CPI發布後瞬間急升！日本央行「突襲干預」？官員不回答

▲美國6月通膨降溫，聯準會降息機會增加，美元指數走跌，日圓兌美元匯率也反彈回升，一度達到1美元兌157日元區間中部，達到近3周以來的高值。（圖／記者徐銘穗攝）
▲美國6月通膨降溫，聯準會降息機會增加，美元指數走跌，日圓兌美元匯率也反彈回升，一度達到1美元兌157日元區間中部，達到近3周以來的高值。（圖／記者徐銘穗攝）

記者倪浩軒/綜合報導

美國6月通膨降溫，聯準會降息機會增加，美元指數走跌，日圓兌美元匯率也反彈回升，一度達到1美元兌157日元區間中部，達到近3周以來的高值。市場上傳出日本央行出手「突襲干預」拉抬日圓，但日本財務大臣鈴木俊一和負責外匯事務的財務官員神田真人均表示，對於是否實施匯率干預不予置評。

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根據《日本經濟新聞》報導，在美國6月CPI數據公佈前，日圓兌美元匯率為1美元兌161日圓區間中部，而在6月CPI數據公佈後，日圓兌美元匯率急升，不到30分鐘就升值到1美元兌157.4日圓左右。

▲日本睽違20年再度發行新鈔，面額分別為1萬日圓、5000日圓、1000日圓。（圖／美聯社／達志影像）
▲市場上傳出日本央行出手「突襲干預」拉抬日圓，但日本財務大臣鈴木俊一和負責外匯事務的財務官員神田真人均表示，對於是否實施匯率干預不予置評。（圖／美聯社／達志影像）
一位日資銀行的外匯經紀人認為，日圓匯率瞬間急升，是日本央行出手干預，不過日本財務官員並未證實。而《彭博》報導則指出，日本央行可能實施了規模約3.5兆日圓的干預。

《日經》報導指出，無論如何，市場認為日圓匯率走強，是受到美走弱以及日本央行趁機買入日圓的雙重因素影響。至於之後日圓貶值的趨勢是否能夠反轉，還要繼續觀察。尤其日圓匯率受到美國經濟局勢影響，除了關注聯準會降息時機，外界也在評估若川普勝選，是否會提出導致通膨再次升溫的經濟政策，甚至美國經濟是否會大幅衰退，讓「軟著陸」希望破滅，也是投資人正在努力判斷與警惕的。

 

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