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莫巴耶無意外成選秀狀元！賽後受訪很謙虛：感謝一路上幫助我的人

▲P. LEAGUE+ 今（12）⽇進行2024年選秀會，富邦勇士握有狀元籤，最終他們選擇來自政治大學的莫巴耶，莫巴耶也在選秀會後接受訪問，他則是很感謝富邦球團對他的認可，也感謝一路上支持過自己的人。（圖／記者陳明中攝）
▲P. LEAGUE+ 今（12）⽇進行2024年選秀會，富邦勇士握有狀元籤，最終他們選擇來自政治大學的莫巴耶，莫巴耶也在選秀會後接受訪問，他則是很感謝富邦球團對他的認可，也感謝一路上支持過自己的人。（圖／記者陳明中攝）

記者陳品翔/台北報導

P. LEAGUE+ 今（12）⽇進行2024年選秀會，由於日前的職籃合併事件破局，也讓今年先進行選秀的PLG聯盟一舉一動更受外界矚目。而台北富邦勇士也在今日稍早與高雄17直播鋼鐵人達成交易共識，勇士以球員陳范柏彥，加上今年的首輪和次輪總計2個選秀權，交換鋼鐵人2024年⾸輪第1順位（狀元籤）。富邦最終也沒有意外，用狀元籤選進來自政治大學的外籍好手莫巴耶，將成為新球季球隊禁區重要支柱，而莫巴耶也在選秀會後接受訪問，他則是相當感謝富邦球團的青睞，也曝光為何選擇穿上一身亮眼的粉色西裝。

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莫巴耶無意外成狀元　感謝一路上幫助自己的人

莫巴耶首先談到成為本屆選秀狀元的心情，他表示：「此刻我想要感謝上帝，現在我就是享受當下這美好的時刻。感謝過去一直以來幫助過我的隊友以及教練們，我才能夠站在這裡，真的很開心自己能在第一順位就被富邦選到。」

至於為什麼這次選擇穿上亮眼的粉色西裝出席選秀會，莫巴耶則開玩笑地表示，「真男人才穿粉色西裝！」但他也表示，這是因為自己過去在美國的經歷關係，「我為什麼會穿粉色西裝，其實靈感是來自於我美國寄宿家庭的爸爸，他今天也有來到現場支持我，我覺得他穿在身上滿好看的，所以我就穿了。」

富邦教練稱交易昨天才定案　球隊看中莫巴耶潛力

富邦勇士助理教練林煒晧也在賽後接受訪問，談到今年的狀元籤交易案，他則是直言事實上昨天才正式拍板定案，球隊也很看重莫巴耶能夠帶給球隊的能量，「事實上這個交易案昨天才真正定案，所以我們也改變了一下球隊的選秀計畫。那對於莫巴耶來說，其實我們一直都跟政大有滿多交流，我們滿看重他在禁區的一些個人技巧。」

「我們也看到莫巴耶去年在政大擔任隊長，他不管跟本土球員還是本土教練的溝通或是配合上面，都做得很好，這也是富邦很重視的價值，不論是本土球員還是外籍球員都是如此。」林煒晧如此說到。

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