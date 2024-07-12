莫巴耶無意外成選秀狀元！賽後受訪很謙虛：感謝一路上幫助我的人

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莫巴耶首先談到成為本屆選秀狀元的心情，他表示：「此刻我想要感謝上帝，現在我就是享受當下這美好的時刻。感謝過去一直以來幫助過我的隊友以及教練們，我才能夠站在這裡，真的很開心自己能在第一順位就被富邦選到。」
至於為什麼這次選擇穿上亮眼的粉色西裝出席選秀會，莫巴耶則開玩笑地表示，「真男人才穿粉色西裝！」但他也表示，這是因為自己過去在美國的經歷關係，「我為什麼會穿粉色西裝，其實靈感是來自於我美國寄宿家庭的爸爸，他今天也有來到現場支持我，我覺得他穿在身上滿好看的，所以我就穿了。」
富邦教練稱交易昨天才定案 球隊看中莫巴耶潛力
富邦勇士助理教練林煒晧也在賽後接受訪問，談到今年的狀元籤交易案，他則是直言事實上昨天才正式拍板定案，球隊也很看重莫巴耶能夠帶給球隊的能量，「事實上這個交易案昨天才真正定案，所以我們也改變了一下球隊的選秀計畫。那對於莫巴耶來說，其實我們一直都跟政大有滿多交流，我們滿看重他在禁區的一些個人技巧。」
「我們也看到莫巴耶去年在政大擔任隊長，他不管跟本土球員還是本土教練的溝通或是配合上面，都做得很好，這也是富邦很重視的價值，不論是本土球員還是外籍球員都是如此。」林煒晧如此說到。