直球對決張育成！潘威倫上場就是不想投保送：還好沒被他打全壘打
就是要對決張育成！中職統一7-ELEVEn獅隊今天以13:1大勝富邦悍將，焦點落在富邦選秀狀元張育成身上，這場是他中職生涯首戰，張育成擔任四棒、指定打擊先發出賽，不過他在前三打席都被獅隊先發洋投布雷克解決，9局下第四打席，張育成面對今年即將引退的42歲老將「嘟嘟」潘威倫，結果他敲出左外野二壘安打，不但順利擊出中職回歸首安，也打破前3打席未敲安的狀況。賽後潘威倫也很開心可以跟他對戰，儘管被打安打，但潘威倫就是想要直球對決，他說：「聽到球迷幫我加油，真的很感動，也很開心可以跟他（張育成）對決，當時只想不要被打全壘打或是長打就好，不過他速度還是很快，很積極上二壘。」
記者吳政紘/新北報導
潘威倫最後一舞 對決中職最強打者張育成
賽前潘威倫就被問到可能會對決張育成，但他本來認為可能不會遇到張育成，卻在比賽後段，還是被派上場，賽後潘威倫說：「的確沒有特別準備，但後面才跟我說要準備，我應該是在8局左右開始熱身。」
張育成在經典賽的表現亮眼，潘威倫說：「過去的確就是看他在電視上的表現，很開心他剛回國，我就有機會跟他對戰，對我來說也是很好的經驗。」
潘威倫今年就將引退，他認為，能在引退前還可以跟張育成這樣的球員對戰，讓他很興奮，潘威倫說，兩人在對決前，張育成還跟他敬禮，感覺很特別。
「看他在場邊準備，就可以感覺到他是很好的打者，爆發力很好。」對於可以跟張育成「直球對決」，潘威倫說：「也不太可能投得太閃躲，還好沒被他打全壘打就好。」不過潘威倫還是被張育成敲出安打，他表示：「不想保送他，但他速度真的很快，很積極，我覺得他回來對整個環境也是一件好事，選手是會互相鼓勵，看到他這種精神，也是會被激勵。」