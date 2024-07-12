美股開紅盤！資金回流科技股4大指數齊揚 輝達、台積電ADR雙上漲
美股12日開盤後主要指數全面走高，科技股從昨日的下挫中恢復元氣，而小型消費股依然表現堅挺。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲308.67點、約0.78％；標普500指數上漲47.75點、約0.85％；那斯達克指數上漲189.97點、約1.04％；費城半導體指數上漲132.92點、約2.30%。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，美國勞工部週五公布6月的生產者物價指數（PPI），跟上月相比增加0.2%，跟去年同期相比增長2.6%，扣除能源及食品的核心PPI則是年增3%。事實上，這些增速均高於經濟學家預期，但是由於美國聯準會是以核心消費者物價指數（CPI）當作衡量通膨的主要指標，因此這份數據呈現的意義雖帶來隱憂，但並未讓華爾街過分陰鬱。
昨日以科技股為主的標普500指數和那指均下跌，今日投資者再度回流大型科技股，截至寫稿時間為止，輝達（Nvidia）報130.91，約上漲2.76%，台積電ADR報188.84，約上漲2.35%。
今日除了公布生產者物價指數，華爾街各大銀行也陸續公布最新財報，不過銀行股普遍走弱，財報數據並未激勵投資人。另一方面，衡量小型股的羅素2000（Russell 2000 ）指數持續上漲，本週迄今已經漲了6%，是去年11月以來的最佳表現，成為降息預期升溫的受惠者。
分析師札克拉里（Chris Zaccarelli）表示，鑑於目前數據顯示通膨有所降溫，就業市場仍維持強韌，投資人對情勢感到樂觀。不過，由於目前股市的估值已經很高，若出現負面變化，很可能迅速對市場帶來不成比例的影響。