美議員譴責中國懲戒台獨新規　批引發「寒蟬效應」、威脅區域

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美國國務院主管東亞及太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）6月27日出席國會聽證會時對此表示，北京實際上以非常令人不安的方式推動中國法律及法規的境外適用。「我們擔心，這會對兩岸對話及互動產生寒蟬效應」。
民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）、共和黨巴爾（Andy Barr）、民主黨康諾里（Gerald Connolly）、共和黨狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）等4位「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席下午透過聲明指出，北京這項升級局勢的舉動，對區域和平穩定構成重大威脅。
4位議員說，「這些指導方針將對與中國的交流產生嚴重的寒蟬效應，並代表破壞兩岸關係穩定的政策路線。台灣正面臨日益好戰及危險的中華人民共和國，國會台灣連線將持續與我們重要的民主夥伴台灣同在」。
貝拉等人表示，將持續反對北京進一步孤立或威脅台灣，及恐嚇鄰國的企圖。國會台灣連線呼籲國際社會一同譴責中國的行為，支持安全、自由和民主的台灣，及強化維護印太和平穩定的努力。
中國國台辦昨天提出「分裂國家罪」4項具體情形，表示懲治「台獨」司法文件只針對極少數人，懲治物件精準。但其中，在教育、文化、歷史、新聞傳媒領域改變「台灣是中國一部分」也入罪。
台灣陸委會已調升中國及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。（編輯：韋樞）1130713