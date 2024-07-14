12星座一周運勢／金牛座貴人來了「業績暴衝」　巨蟹座打起精神來

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，工作。
這周工作方面萬事具備，準備要動起來了，開始迎接忙碌的生活。工作上你有十足的把握，而且衝勁滿滿；感情上你會有點消極，不知道該不該行動。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周貴人運很旺，左右逢源，你會感受到身邊的人對你很好，這也會帶來些機會或是好東西。工作上業績成長；感情上出現對你好的對象，有機會閃戀。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周會有一場空的感覺，小心白忙一場。工作上小心訂單、案子接不到；感情上桃花位置目前很遠。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周容易對身邊的人事物感到索然無味，有點想離開，離職、搬家、換個環境。工作上你的狀態不佳，要打起精神來；感情上對現在的感情狀態感到厭煩。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面狀況有點糟，要多擔待一點。工作上有困難出現；感情上感情進度停滯，單身的人還沒有桃花靠近。
🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周運勢穩定，而且歡樂的元素比較多。工作上跟錢有關的事很幸運；感情上有戀情出現的跡象。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作。
這周工作方面、金錢，要小心機會丟了，破財等等。工作上小心案子沒了；感情上有點沒機會。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周注意財務方面，雖然穩定但是拮据。工作上穩定，但是條件嚴苛；感情上小心桃花被你趕走，別太嚴肅。
🟡射手座
本周運勢重點，工作。
這周事情沒有進展，而且毫無希望。工作上進度是零；感情上沒有後續。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常。
這周容易流失大好機會，你會不太開心，金錢方面小心損失。工作上很不穩定；感情上狀況很多而且不穩。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作。
這周表現不如人家預期，若是工作方面容易得不到案子。工作上小心表現不佳；感情上雙方的緣份微弱，只能放棄了。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面沒有機會、沒有桃花，要多出門走走。工作上沒有機會；感情上你的桃花還沒來。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。