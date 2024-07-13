大谷翔平球衣賣翻！大聯盟排行榜第一名　比下洋基「法官」Judge

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來自大谷球迷的超高購買力，讓他不但在美國本土銷售第一，他在母國日本、亞洲甚至全球銷售都是第一名，自從大聯盟 和 球員工會於2010年開始發布排名以來，大谷是唯一一位在球衣銷量上領先的日本球員。
而大谷預計將參加今年的大聯盟明星賽，他在球衣銷量甚至還超過洋基隊「法官」Aaron Judge，大谷隊友Mookie Betts、Freddie Freeman也在銷售排行前20名內。
此外，紅人隊的超級明星游擊手Elly De La Cruz的球衣以及金鶯隊球星Adley Rutschman的球衣銷售，也讓人驚艷。前20名銷售球衣排行中幾乎一半的球員出生在美國以外，其中9名球員來自日本、多明尼加共和國、委內瑞拉和波多黎各。
大聯盟球衣銷售排行榜如下：
此外，紅人隊的超級明星游擊手Elly De La Cruz的球衣以及金鶯隊球星Adley Rutschman的球衣銷售，也讓人驚艷。前20名銷售球衣排行中幾乎一半的球員出生在美國以外，其中9名球員來自日本、多明尼加共和國、委內瑞拉和波多黎各。
大聯盟球衣銷售排行榜如下：
- 大谷翔平, No. 17, 洛杉磯道奇
- Bryce Harper, No. 3, 費城人
- Aaron Judge, No. 99, 紐約洋基
- Mookie Betts, No. 50, 洛杉磯道奇
- Ronald Acuña Jr., No. 13, 亞特蘭大勇士
- Juan Soto, No. 22, 紐約洋基
- Francisco Lindor, No. 12, 紐約大都會
- Fernando Tatis Jr., No. 23, 聖地牙哥教士
- Corey Seager, No. 5, 德州遊騎兵
- Jose Altuve, No. 27, 休士頓太空人
- Nolan Arenado, No. 28, 聖路易紅雀
- Pete Alonso, No. 20, 紐約大都會
- Trea Turner, No. 7, 費城人
- Vladimir Guerrero Jr., No. 27, 多倫多藍鳥
- Elly De La Cruz, No. 44, 辛辛那提紅人
- Adley Rutschman, No. 35, 巴爾的摩金鶯
- Matt Olson, No. 28, 亞特蘭大勇士
- Manny Machado, No. 13, 紐約洋基
- Bo Bichette, No. 11, 多倫多藍鳥
- Freddie Freeman, No. 5, 洛杉磯道奇