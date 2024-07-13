大谷翔平球衣賣翻！大聯盟排行榜第一名　比下洋基「法官」Judge

而大谷預計將參加今年的大聯盟明星賽，他在球衣銷量甚至還超過洋基隊「法官」Aaron Judge，大谷隊友此外，紅人隊的超級明星游擊手前20名銷售球衣排行中幾乎一半的球員出生在美國以外，其中9名球員來自日本、多明尼加共和國、委內瑞拉和波多黎各。