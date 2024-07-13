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大谷翔平球衣賣翻！大聯盟排行榜第一名　比下洋基「法官」Judge

▲大谷翔平球衣賣翻！根據大聯盟球衣銷售排行榜，大谷排名第一，比下洋基隊「法官」Aaron Judge。（圖／美聯社／達志影像））
▲大谷翔平球衣賣翻！根據大聯盟球衣銷售排行榜，大谷排名第一，比下洋基隊「法官」Aaron Judge。（圖／美聯社／達志影像））

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB)統計今年到目前為止球衣銷售第一名，洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平的17號球衣排名第一，領先各隊好手，而費城費城人隊重砲手Bryce Harper的3號球衣排名第二，大谷季去年之後再度位居榜首，而大谷目前在明星賽前就獲得MVP票選前幾名的優勢，加上他近期奪得《ESPY》年度最佳MLB球員獎項肯定，完成此獎項的4連霸，成為史上第一位連續4年獲獎的MLB球員，大谷有機會再度蟬聯年度MVP。

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來自大谷球迷的超高購買力，讓他不但在美國本土銷售第一，他在母國日本、亞洲甚至全球銷售都是第一名，自從大聯盟 和 球員工會於2010年開始發布排名以來，大谷是唯一一位在球衣銷量上領先的日本球員。

而大谷預計將參加今年的大聯盟明星賽，他在球衣銷量甚至還超過洋基隊「法官」Aaron Judge，大谷隊友Mookie Betts、Freddie Freeman也在銷售排行前20名內。

此外，紅人隊的超級明星游擊手Elly De La Cruz的球衣以及金鶯隊球星Adley Rutschman的球衣銷售，也讓人驚艷。前20名銷售球衣排行中幾乎一半的球員出生在美國以外，其中9名球員來自日本、多明尼加共和國、委內瑞拉和波多黎各。

大聯盟球衣銷售排行榜如下：

  1. 大谷翔平, No. 17, 洛杉磯道奇
  2. Bryce Harper, No. 3, 費城人
  3. Aaron Judge, No. 99, 紐約洋基
  4. Mookie Betts, No. 50, 洛杉磯道奇
  5. Ronald Acuña Jr., No. 13, 亞特蘭大勇士
  6. Juan Soto, No. 22, 紐約洋基
  7. Francisco Lindor, No. 12, 紐約大都會
  8. Fernando Tatis Jr., No. 23, 聖地牙哥教士
  9. Corey Seager, No. 5, 德州遊騎兵
  10. Jose Altuve, No. 27, 休士頓太空人
  11. Nolan Arenado, No. 28, 聖路易紅雀
  12. Pete Alonso, No. 20, 紐約大都會
  13. Trea Turner, No. 7, 費城人
  14. Vladimir Guerrero Jr., No. 27, 多倫多藍鳥
  15. Elly De La Cruz, No. 44, 辛辛那提紅人
  16. Adley Rutschman, No. 35, 巴爾的摩金鶯
  17. Matt Olson, No. 28, 亞特蘭大勇士
  18. Manny Machado, No. 13, 紐約洋基
  19. Bo Bichette, No. 11, 多倫多藍鳥
  20. Freddie Freeman, No. 5, 洛杉磯道奇
▲大谷翔平球衣賣翻！根據大聯盟球衣銷售排行榜，大谷排名第一，比下洋基隊「法官」Aaron Judge。（圖／MLB官網）
▲大谷翔平球衣賣翻！根據大聯盟球衣銷售排行榜，大谷排名第一，比下洋基隊「法官」Aaron Judge。（圖／MLB官網）

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