全台唯一備品用LV品牌！住長榮鳳凰礁溪玩水到瘋　同業吃飯有8折

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暑假到長榮鳳凰礁溪從早玩到晚，在長榮鳳凰五樓的千坪SPA水區，池畔BAR點心飲品無限量供應，戶外泳池區日間有水上趣味遊戲消暑又放電，夜晚有漂浮飲料BAR與輕鬆音樂相伴，還有浮誇大泳圈，讓旅客拍出夏日時尚大片。不玩水也可到三樓手作教室參加手作水果造型磁鐵或鑰匙圈課程，與水果杯子蛋糕或餅乾的DIY烘焙活動。
搭配暑假，長榮鳳凰礁溪推出多樣優惠活動：
📍夏日瘋每房8000元起：
「果然夏日瘋」平日一泊一食專案每房8,000元起，一泊二食專案每房9,200元起，若一次連住兩晚(或當日入住二間)還可以再減3,000元。
📍餐飲旅宿同業優惠：
凡於餐飲業、航空業、旅遊業、住宿業任職，或是餐飲及旅宿觀光休閒相關科系之教職員、學生，都可享優惠。包含「觀光伍告桑一泊一食專案」，每房每晚7600元起，平日入住再享空房升等（每日限量）。另外還有本人用餐享8折，包含桂冠自助餐或是和牛吃到飽的煙波亭火鍋。
📍發票滿額換宜蘭童玩節入園憑證：
凡住長榮鳳凰酒店礁溪的房客，退房時憑當日住宿滿額紙本發票，免費兌換宜蘭童玩節入園憑證，滿2000元一人免費、滿8000元則四人免費。
至於捷絲旅宜蘭礁溪館，則是聯手在地「溪和水產觀光工廠」，即日起至9月30日推出「向海洋致敬！親魚樂」住房專案，專案內容包括互動漁業體驗及自煮海鮮DIY，加碼贈捷絲旅保冷袋、裝回當天捕獲的海鮮。以全家大小四人同行、入住溫泉家庭客房及翌日吃到飽輕日式自助早餐為例，早鳥價每人每晚最低1,300元起。
結束一天行程回到酒店，每間客房內的超大景觀溫泉浴池，碳酸氫鈉泉被稱為「美人湯」沉浸其中身心放鬆。飯店地下室的「澄大浴場」分為男湯和女湯，充滿日式風情。而一樓的「澐 露天風呂」設有成人池和兒童池，池中還有滿滿的黃色小鴨，是超萌的打卡戲水熱點，