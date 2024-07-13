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全台唯一備品用LV品牌！住長榮鳳凰礁溪玩水到瘋　同業吃飯有8折

▲長榮鳳凰酒店（礁溪）的客房洗沐用品即日起全面升級，全台獨家將所有客房採用法國LVMH集團匠心打造，結合奢華與永續發展的護膚品牌Cha Ling(茶靈)。（圖／記者葉盛耀攝）
▲長榮鳳凰酒店（礁溪）的客房洗沐用品即日起全面升級，全台獨家將所有客房採用法國LVMH集團匠心打造，結合奢華與永續發展的護膚品牌Cha Ling(茶靈)。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

長榮鳳凰酒店（礁溪）的客房洗沐用品全面升級，所有客房採用法國LVMH集團匠心打造，結合奢華與永續發展的護膚品牌Cha Ling(茶靈)。且即日起至8月31日推出「果然夏日瘋」住房專案，平日一泊一食專案每房8,000元起，安排一系列水上遊戲、水果主題DIY課程，大人小孩可以在千坪SPA水區從早玩到晚，免費點心與飄浮飲品無限量供應。現還推出餐飲旅宿同業專案優惠，每晚住宿7600元起，同業用餐享8折起折扣。

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為響應政府環保政策，長榮鳳凰酒店（礁溪）的客房洗沐用品全面升級，所有客房採用法國LVMH集團匠心打造，結合奢華與永續發展的護膚品牌Cha Ling(茶靈)。香氛靈感來自古茶林，前調是清新白茶混合小蒼蘭與沁甜的梨香，中調是茉莉和白牡丹的香氣渲染一絲雨後的桂花香緩緩散發，最後被白麝香和沉靜的馬黛茶以及克什米爾木香環繞，渡假時也能有優雅香氛滋潤。

暑假到長榮鳳凰礁溪從早玩到晚，在長榮鳳凰五樓的千坪SPA水區，池畔BAR點心飲品無限量供應，戶外泳池區日間有水上趣味遊戲消暑又放電，夜晚有漂浮飲料BAR與輕鬆音樂相伴，還有浮誇大泳圈，讓旅客拍出夏日時尚大片。不玩水也可到三樓手作教室參加手作水果造型磁鐵或鑰匙圈課程，與水果杯子蛋糕或餅乾的DIY烘焙活動。

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起至8月31日，推出「果然夏日瘋」住房專案，安排水上趣味遊戲與水果主題DIY課程。（圖／長榮鳳凰礁溪提供）
▲長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起至8月31日，推出「果然夏日瘋」住房專案，安排水上趣味遊戲與水果主題DIY課程。（圖／長榮鳳凰礁溪提供）
▲長榮鳳凰礁溪「果然夏日瘋」住房專案，有水上趣味遊戲，還有免費點心與飄浮飲品無限量供應，香甜清涼大滿足。（圖／長榮鳳凰礁溪提供）
▲長榮鳳凰礁溪「果然夏日瘋」住房專案，有水上趣味遊戲，還有免費點心與飄浮飲品無限量供應，香甜清涼大滿足。（圖／長榮鳳凰礁溪提供）
搭配暑假，長榮鳳凰礁溪推出多樣優惠活動：

📍夏日瘋每房8000元起：
「果然夏日瘋」平日一泊一食專案每房8,000元起，一泊二食專案每房9,200元起，若一次連住兩晚(或當日入住二間)還可以再減3,000元。

📍餐飲旅宿同業優惠：
凡於餐飲業、航空業、旅遊業、住宿業任職，或是餐飲及旅宿觀光休閒相關科系之教職員、學生，都可享優惠。包含「觀光伍告桑一泊一食專案」，每房每晚7600元起，平日入住再享空房升等（每日限量）。另外還有本人用餐享8折，包含桂冠自助餐或是和牛吃到飽的煙波亭火鍋。

📍發票滿額換宜蘭童玩節入園憑證：
凡住長榮鳳凰酒店礁溪的房客，退房時憑當日住宿滿額紙本發票，免費兌換宜蘭童玩節入園憑證，滿2000元一人免費、滿8000元則四人免費。

至於捷絲旅宜蘭礁溪館，則是聯手在地「溪和水產觀光工廠」即日起至9月30日推出「向海洋致敬！親魚樂」住房專案，專案內容包括互動漁業體驗及自煮海鮮DIY，加碼贈捷絲旅保冷袋、裝回當天捕獲的海鮮。以全家大小四人同行、入住溫泉家庭客房及翌日吃到飽輕日式自助早餐為例，早鳥價每人每晚最低1,300元起。

結束一天行程回到酒店，每間客房內的超大景觀溫泉浴池，碳酸氫鈉泉被稱為「美人湯」沉浸其中身心放鬆。飯店地下室的「澄大浴場」分為男湯和女湯，充滿日式風情。而一樓的「澐 露天風呂」設有成人池和兒童池，池中還有滿滿的黃色小鴨，是超萌的打卡戲水熱點，

▲捷絲旅宜蘭礁溪館「向海洋致敬！親魚樂」住房專案，旨在推廣親子海洋教育，讓大人和小孩了解永續海洋漁業的重要性，珍惜豐富的海洋資源。(圖／取自溪和水產臉書)
▲捷絲旅宜蘭礁溪館「向海洋致敬！親魚樂」住房專案，旨在推廣親子海洋教育，讓大人和小孩了解永續海洋漁業的重要性，珍惜豐富的海洋資源。(圖／取自溪和水產臉書)

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