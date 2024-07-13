影／Jokic「Bully Ball」強打Wembanyama！無解低位球評也讚嘆

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Jokic是NBA的年度MVP，而Wembanyama則是NBA的年度最佳新秀，被譽為是LeBron James最激動人心的超級新人，兩人之間的交手一直都受到外界矚目。而在今天這場比賽，Jokic看起來更技高一籌。
在比賽中，Jokic一次單打Wembanyama，用身材厚度扛到禁區後，在協防到來之前，反手拉桿上籃得手，球進還得到小帳加一的機會，炫目的技巧讓人驚嘆。
3屆MVP實力超群 球評、球迷都驚嘆
Wembanyama已經被認為是NBA最佳的防守球員之一，上賽季入選最佳防守陣容第一隊，並在年度最佳防守球員的票選中中名列第二。但目前地表上可能沒有人能夠阻止3屆MVP得主Jokic做他想做的事。
塞爾維亞與法國的這場友誼賽的球評稱「Jokic just Bullying Wembanyama」，一句話就展現兩人誰在這場比賽中對抗更佔上風。目前這個精彩片段在網路上瘋傳，在多個社群媒體上的貼文瀏覽量超過10萬次。
Jokic今晚5犯畢業，出賽30分鐘，13投8中，拿下20分12籃板；Wembanyama則是出賽29分鐘，8投3中，得到14分10籃板3助攻2阻攻。
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