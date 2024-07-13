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影／Jokic「Bully Ball」強打Wembanyama！無解低位球評也讚嘆

▲塞爾維亞和法國在2024年巴黎奧運會之前進行一場國際友誼賽，丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic強打聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama得手，展現高超能力。（圖／取自丹佛金塊 X）
▲塞爾維亞和法國在2024年巴黎奧運會之前進行一場國際友誼賽，丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic強打聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama得手，展現高超能力。（圖／取自丹佛金塊 X）

記者黃建霖/綜合報導

塞爾維亞和法國在2024年巴黎奧運會之前進行一場國際友誼賽，丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic與和聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama之間的對決備受矚目，Jokic在比賽中多次低位單打Wembanyama得手，其中一回合強悍的「Bully Ball」擊敗對手，贏得滿堂彩，最終他也率領塞爾維亞以79：67擊敗法國。

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Jokic強吃Wembanyama　展現高超技術

Jokic是NBA的年度MVP，而Wembanyama則是NBA的年度最佳新秀，被譽為是LeBron James最激動人心的超級新人，兩人之間的交手一直都受到外界矚目。而在今天這場比賽，Jokic看起來更技高一籌。

在比賽中，Jokic一次單打Wembanyama，用身材厚度扛到禁區後，在協防到來之前，反手拉桿上籃得手，球進還得到小帳加一的機會，炫目的技巧讓人驚嘆。

3屆MVP實力超群　球評、球迷都驚嘆

Wembanyama已經被認為是NBA最佳的防守球員之一，上賽季入選最佳防守陣容第一隊，並在年度最佳防守球員的票選中中名列第二。但目前地表上可能沒有人能夠阻止3屆MVP得主Jokic做他想做的事。

塞爾維亞與法國的這場友誼賽的球評稱「Jokic just Bullying Wembanyama」，一句話就展現兩人誰在這場比賽中對抗更佔上風。目前這個精彩片段在網路上瘋傳，在多個社群媒體上的貼文瀏覽量超過10萬次。

Jokic今晚5犯畢業，出賽30分鐘，13投8中，拿下20分12籃板；Wembanyama則是出賽29分鐘，8投3中，得到14分10籃板3助攻2阻攻。


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