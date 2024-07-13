7/20、21旗山寵物派對登場 帶毛小孩遊旗糖農創園區
旗山糖廠社區發展協會將於7月20至21日兩天，在旗山糖廠舉辦「旗山遊記寵物野餐派對」，希望透過活動推廣旗山糖業文化及展示糖業空間活化後的成果，也藉由寵物野餐派對讓更多民眾認識旗山糖業文化故事，遼闊的園區相當適合毛小孩盡情放電，歡迎家中有毛小孩與喜歡毛小孩的市民朋友，一起來到園區共享愉快的假日時光。
記者郭凱杰／高雄報導
都發局長吳文彥指出，感謝旗山糖廠社區發展協會選定旗糖農創園區舉辦活動，也期待毛小孩的活力與旗山糖廠悠遠的歷史，激盪出充滿歡樂與文化氣息的周末，帶給來到園區的民眾一個難忘的東高雄之旅回憶。
旗山糖廠社區發展協會理事長曾渝媗表示，本次活動內容豐富且多樣性，包括特色文創市集、街頭藝人表演、寵物專屬攤位、社區推動的香蕉全利用系列手作體驗、旗山糖業特色手作體驗，也邀請在地文創業者展示與銷售各式手工藝品。活動期間在現場打卡，即送『寵物限定禮物』，數量有限，送完為止，歡迎喜愛毛小孩的市民朋友一同來園區共襄盛舉。
曾渝媗也說，今年協會參加農業部舉辦的「第三屆金牌農村競賽」，經過一年多初審、設展到現地審查，從參賽的全國974個農村社區中獲得銀牌佳績，感謝各界支持和協力，協會也會持續秉持農村永續發展的理念，推動農業與社區的融合，提升社區居民生活品質，打造宜居的社區環境。