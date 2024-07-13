抗不景氣！貿易署攜紡拓會推「紡織品整合行銷與商機開發計畫」
為協助紡織業者加強拓銷海外市場，經濟部國際貿易署委託紡拓會執行「紡織品整合行銷與商機開發計畫」，本年度選出44家業者參與計畫接受輔導，以歐美日等成熟市場及澳洲、越南、印尼、斯里蘭卡等新南向市場為目標，由計畫團隊協助業者赴目標市場拓銷，並與來臺買主進行商洽，以期擴大臺灣永續機能紡織品出口。本年截至6月止，本計畫已辦理23場拓銷活動，共有190家次業者參與活動，預計帶動超過3500萬美元潛在商機。
記者陳郁柔／台北報導
本計畫在上半年度，已邀請超過10位目標市場買主來臺與我業者進行商洽，並在歐美及亞洲等國際重要專業展辦理多場聯合推廣，以及組織小型機動拓銷團赴國際品牌總部或具代表性成衣廠拜訪與商洽，且於國際重要展覽媒合受輔導業者與買主聯合商洽；亦已辦理2場新產品新技術發表會，以凸顯臺灣紡織業的創新能量，加深國際買主對臺灣永續機能紡織品之認知。
鑑於疫情後數位行銷為不可或缺之一環，為持續經營國際產銷價值鏈，本計畫也透過網站與社群平臺推廣企業或產業永續產品亮點，再結合各推廣活動及時事議題，於國際紡織專業媒體進行廣宣，共已完成產業亮點國際廣宣推廣12次，並以8則短影片、31則亮點文案等方式於YouTube、Facebook、LinkedIn等網站及社群平臺曝光，瀏覽量累計逾3萬7千人次，獲得受輔導業者與買主迴響。
依據海關發布的貿易統計，我國6月份紡織品出口金額較去年同期大幅成長16.5%，上半年我紡織品累計出口金額已轉為成長1.2%。本計畫下半年將持續辦理拓銷活動約30場，包括：小型機動拓銷團、國際展覽聯合推廣、聯合商洽團、邀請買主來臺採購等，以持續加強對臺灣紡織產業優勢之整合行銷，協助業者於國際市場景氣復甦之際，爭取全球紡織品商機。